Лікар назвала топ вправ, які допомагають у боротьбі із варикозом
При варикозі пошкоджуються стінки вен на ногах, це призводить до порушення кровотоку і застою крові. Якщо хворобу не лікувати, то з часом це загрожує утворенням тромбів, які можуть закупорити судини.
Про те, які фізичні вправи допомагають зменшити прояви варикозу, пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію флеболога Ліни Гріншпун в Instagram.
Які вправи допомагають боротись із варикозом
"При варикозі та набряках корисні лікувальна гімнастика та заняття спортом. На жаль, це не позбавить вас хвороби, але зменшить симптоми. Є певні вправи, які не нашкодять вашим венам, а навпаки триматимуть ноги та усе тіло у тонусі. Виконувати їх потрібно у компресійних панчохах або гольфах, які призначає флеболог. Вони допоможуть уникнути ускладнень", - пише лікар.
За словами Гріншпун, ідеальний вид спорту, який не потребує носіння компресійного одягу - плавання. Рухи у воді покращують відтік крові з нижніх кінцівок до серця.
"Скандинавська ходьба - одне із ефективних кардіотренувань. Завдяки активній роботі більшої частини м'язів можна зменшити венозний застій", - пояснює флеболог.
Також лікар людям із варикозом радить піші прогулянки. Під час ходьби включаються у роботу м'язи гомілок, які працюють як помпа, що допомагає венам штовхати кров до серця.
Які вправи можна виконувати вдома:
- велосипед лежачи
- підняття навшпиньки
- рухи стопами лежачи
Також людина може виконувати вправи вдома на велотренажері, обрітреку. При цьому обов'язково треба надіти компресійні панчохи, а навантаження давати середньої складності.
Гріншпун також поділилась переліком ознак, які вказують на те, що у людини є варикоз:
- тяжкість у ногах, набряки
- видимі зміни венозної сітки на ногах
- зміна кольору шкіри ніг
- судинна сіточка на шкірі
- судоми у вечірній або нічний час
- постійні фізичні навантаження
- відчуття печіння стоп, поколювання, біль, свербіж, розпирання ніг
- варикозно розширені вени на нижніх кінцівках
- трофічна виразка
За наявності цих ознак варто звернутися до лікаря для підтвердження діагнозу.
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