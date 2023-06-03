ua ru
Сб, 03 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Врач назвала список вопросов, которые все боятся задать гинекологу

Новина українською →
Суббота 03 июня 2023 18:25
Врач назвала список вопросов, которые все боятся задать гинекологу Какие вопросы все стесняются задать гинекологу (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Часто женщины на приеме у гинеколога стесняются задать интересующие их вопросы. Однако со специалистом можно обсудить целый ряд тем, начиная с теста на ВИЧ и заканчивая сексуальной удовлетворенностью.

Об этом сообщила гинеколог Анастасия Ткаченко в Instagram.

Список вопросов

По ее словам, приходя на прием, женщина должна отбросить весь стыд и спросить все, что касается ее здоровья. Все потому, что для гинеколога все вопросы нормальные, ведь это его работа.

Гинеколог назвала список вопросов, которые часто ей все стесняются задать:

  • Нормально ли я не чувствую оргазма (или вообще что это);
  • Недержание мочи (при незначительных физических нагрузках или при чихании);
  • Нормальный ли запах у выделений?;
  • Широкое ли влагалище?;
  • Нормальная ли форма половых губ?;
  • Звуки влагалищем во время секса.

Какие анализы не стоит сдавать

Многие гинекологические заболевания на начальном этапе протекают бессимптомно, признаки патологии появляются уже когда болезнь набрала обороты.

Также для ранней диагностики заболеваний гинеколог назначает сдать определенные анализы. Однако не все они действенные.

Анастасия Ткаченко назвала 5 бессмысленных анализов в гинекологии:

  • Анализ на уреаплазмоз;
  • Гормоны при регулярном цикле;
  • ПЦР на кандиду и гарднереллу;
  • Посев из влагалища;
  • Кровь на антитела к хламидиям.

Ранее мы сообщали, от чего зависит пол ребенка и можно ли его "спланировать".

Также гинеколог называла возраст, до которого лучше беременеть.

Читайте РБК-Украина в Google News
жінки врачи гинеколог