Лікар назвала симптоми скаралатини та пояснила, у чому небезпека інфекції

Що потрібно знати про скарлатину

Скарлатину викликає той же тип бактерій, який викликає ангіну в горлі - стрептокок групи А.

При скарлатині бактерії виділяють токсин, що викликає висип та інші зміни на шкірі.

Інфекція передається від людини до людини крапельним шляхом, що виділяється під час кашлю або чхання зараженої людини.

Інкубаційний період – час між зараженням та захворюванням – зазвичай становить 2-4 дні.

Найчастіше на скарлатину хворіють діти від 5 до 15 років.

Збудники скарлатини легше поширюються серед людей, які перебувають у тісному контакті, таких як члени сім'ї, дитячі садки чи школи.

Скарлатина частіше виникає після стрептококової інфекції горла. Іноді скарлатина може виникнути після шкірної інфекції, наприклад імпетиго.

Люди можуть хворіти на скарлатину кілька разів у житті.

Хоча раніше скарлатину вважали серйозною дитячою хворобою, лікування антибіотиками зробило її менш загрозливою.

Якщо скарлатину не лікувати, вона може призвести до серйозніших ускладнень, що вражають серце та нирки.

Симптоми скарлатини

Червоний висип. Висипка виглядає як сонячний опік і на дотик нагадує наждачний папір. Зазвичай починається на обличчі або шиї і поширюється на тулуб, руки та ноги. Якщо натиснути на почервонілу шкіру, вона блідне.

Червоні лінії на згинах.

Складки шкіри навколо паху, пахв, ліктів, колін і шиї зазвичай стають глибшими червоними, ніж інші ділянки з висипом.

Червоне обличчя. Обличчя може виглядати почервонілим з блідим кільцем навколо рота.

Полуничний язик. Як правило, язик виглядає червоним і має потовщені сосочки, що нагадують поверхню полуниці, і на початку захворювання він часто покритий білим нальотом.

Температура 38 або вище, часто з ознобом

Сильний біль у горлі, червоне горло, іноді з білими або жовтими плямами.

Утруднене ковтання.

Біль у животі, блювання.

Збільшені лімфовузли на шиї.

Головний біль та ломота в тілі.

Як встановити діагноз?

Зазвичай роблять експрес-тест на стрептокок.І також лікар може призначити бакпосів на стрептокок в горлі. Лікують скарлатину антибіотиками.

Вакцини від скарлатини немає.