Симптоми підвищеного ацетону у дітей: лікар назвала ознаки та розповіла, як допомогти

Підвищений ацетон у дитини – це термін, який відомий батькам малюків.

Про причини його виникнення та як допомогти при цьому розповіла педіатр із Харкова Дар'я Власенко на своїй сторінці в Instagram.

Що означає підвищений ацетон у дітей?

За нормальних умов організм використовує глюкозу, що міститься в їжі, для виробництва необхідної йому енергії, зберігаючи надлишок жиру як запаси.

Коли організм проходить через період голодування та великих витрат енергії, наприклад, за високої температури, організм змушений спалювати жир як джерело енергії, оскільки не вистачає глюкози.

У цій ситуації печінка виробляє відпрацьовані речовини, які називаються кетоновими тілами (ацетон, ацетооцтова кислота та бета-гідроксимасляна кислота).

Якщо вони присутні у надмірних кількостях, вони можуть спричинити стан ацидозу в організмі, при якому ці токсичні сполуки поступово виводяться із сечею, диханням та слиною.

Причини ацетону у здорових дітей

Голодування годинами. Відсутність сніданку або запізнення з обідом призводить до зниження глюкози в організмі. ⠀

Незбалансоване харчування. Це може статися, якщо дитина споживає занадто багато жиру або тваринного білка або не отримує достатньо цукру та інших вуглеводів. ⠀

У дітей із певними захворюваннями.

Висока температура. Коли у дитини тривала лихоманка, організм потребує більшої енергії.

Блювота.

Біль у горлі. Через дискомфорт, який він викликає, він заважає дитині їсти або є відсутність апетиту, що призводить до тривалого голодування. ⠀

Ювенільний діабет. ⠀

Низький рівень глюкози в крові може виникнути через звичні запізнення з прийомом їжі. З іншого боку, при цукровому діабеті 1 типу глюкоза в крові може підвищуватися через нестачу в організмі інсуліну.

Буває й так, що причина цього стану може бути невідомою.

Симптоми

Нудота чи блювота

Потовиділення більше звичайного

Тривожність, дезорієнтація чи зміни у поведінці

Прискорене серцебиття

Слабкість

Затуманений зір

Запаморочення

Скарги на біль у ділянці пупка

Головний біль

Дихання пахне перестиглими яблуками

Сеча з сильним запахом, темніша, ніж зазвичай.

Як допомогти дитині?