Доктор назвала симптомы скаралатины и объяснила, в чем опасность инфекции

Скарлатина - это бактериальное заболевание. Болезнь характеризуется ярко-красной сыпью, покрывающей большую часть тела. Скарлатину почти всегда сопровождает боль в горле и высокая температура.
О симптомах болезни и ее опасности рассказала педиатр Дарья Власенко на своей странице в Instagram.
Скарлатину вызывает тот же тип бактерий, который вызывает ангину в горле — стрептококк группы А.
При скарлатине бактерии выделяют токсин, вызывающий сыпь и другие изменения на коже.
Инфекция передается от человека к человеку капельным путем, выделяемым во время кашля или чихания зараженного человека.
Инкубационный период - время между заражением и заболеванием - обычно составляет 2-4 дня.
Чаще скарлатиной болеют дети от 5 до 15 лет.
Возбудители скарлатины легче распространяются среди людей, которые находятся в тесном контакте, таких как члены семьи, детские сады или школы.
Скарлатина чаще возникает после стрептококковой инфекции горла. Иногда скарлатина может возникнуть после кожной инфекции, например, импетиго.
Люди могут болеть скарлатиной несколько раз в жизни.
Хотя раньше скарлатину считали серьезной детской болезнью, лечение антибиотиками сделало ее менее угрожающей.
Если скарлатину не лечить, она может привести к более серьезным осложнениям, поражающим сердце и почки.
Обычно делают экспресс-тест на стрептококк.иТакже доктор может назначить бакпосев на стрептококк в горле. Лечат скарлатину антибиотиками.
Вакцины от скарлатины не существует.
Как мы ранее сообщали, врач назвала опасные симптомы гриппа у детей.
А также назвала симптомы повышенного ацетона у детей.