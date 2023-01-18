ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Лікар назвала небезпечні симптоми грипу у дітей: зверніть увагу

Новость на русском →
Середа 18 січня 2023 11:02
Лікар назвала небезпечні симптоми грипу у дітей: зверніть увагу Фото: Симптоми грипу у дітей (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Грип - це не просто сильна застуда чи черговий легкий вірус, ц досить серйозне респіраторне захворювання.

Про небезпечні симптоми цієї інфекції розказала педіатр Дарина Власенко на своїй сторінці в Instagram.

Більшість смертей від грипу припадає на людей старше 65 років, але в середньому понад 100 дітей щороку помирають від грипу, і дуже маленькі діти особливо вразливі до потенційно смертельних ускладнень, пов’язаних із грипом, таких як пневмонія чи сепсис.

Ознаки небезпечного протікання грипу

Висока або тривала лихоманка.

Підвищення температури - досить стандартний симптом грипу, але якщо вона триває декілька днів (більше 3-х) на дуже високих цифрах (близько 40 градусів)-це потребує уваги.

Синюшність слизових оболонок або зміни в диханні.

Якщо здається, що дитина задихається або дихає надто швидко, або губи та обличчя дитини має синій відтінок - це може бути потенційно серйозним свідченням того, що у неї таке ускладнення, як пневмонія

Як ми раніше писали, Комаровський пояснив, що станеться, якщо зробити щеплення від грипу у розпал сезону.

Також читайте, що лікар розповіла, який вік у зоні ризику грипу.

Читайте РБК-Україна в Google News
болезнь Грип