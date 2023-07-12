Лікар назвала шкідливу звичку, яка може призвести до сліпоти

Синдром сухого ока

Лікар каже, що куріння збільшує ймовірність того, що ви постійно відчуватимете печіння, або очі завжди будуть червоними.

Катаракта

У курців підвищений ризик отримати катаракту. Дане захворювання лікується тільки оперативним шляхом, тому ніякі краплі не допоможуть.

Вікова макулодистрофія

Це захворювання виникає, коли ушкоджується частина сітківки, яка називається макулою. Втрачається центральний зір. Найбільша проблема у тому, що це захворювання не лікується, інколи ін’єкції або лазер можуть допомогти деяким людям із таким захворюванням зупинити прогресування, але не більше.

Діабетична ретинопатія

Офтальмолог каже, що курці, які хворіють на діабет, ризикують отримати діабетичну ретинопатію. Це стан коли є пошкодження кровоносних судин в оці, дуже серйозна проблема через, яку можна взагалі втратити зір.

Проблеми з зоровим нервом

Важливо, що куріння може призвести до порушення зорового нерва. Саме зоровий нерв з'єднує око з мозком. А його пошкодження може призвести до сліпоти.

Розвиток глаукоми

Куріння збільшує ризик розвитку глаукоми, яка також незворотно уражає зоровий нерв.

Шкодить вагітним

Куріння може зашкодити очам дитини. Якщо жінка палить під час вагітності, то її дитина в 5 разів вірогідніше захворіє на бактеріальний менінгіт. А менінгіт може бути смертельним, а також викликати інфекцію очей та інші проблеми з зором.

Крім того, куріння під час вагітності підвищує ризик передчасних пологів. А це може призвести до серйозних проблем з очима. Зокрема, у дитини може бути неповна втрата зору або сліпота.