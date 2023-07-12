Врач назвала вредную привычку, которая может привести к слепоте

Синдром сухого глаза

Врач говорит, что курение увеличивает вероятность того, что вы будете постоянно будете чувствовать жжение, или глаза всегда будут красными.

Катаракта

У курильщиков повышен риск получить катаракту. Данное заболевание лечится только оперативным путем, поэтому никакие капли не помогут.

Возрастная макулодистрофия

Это заболевание возникает, когда повреждается часть сетчатки, которая называется макулой. Утрачивается центральное зрение. Самая большая проблема в том, что это заболевание не лечится, иногда инъекции или лазер могут помочь некоторым людям с таким заболеванием остановить прогрессирование, но не более того.

Диабетическая ретинопатия

Офтальмолог говорит, что курильщики, страдающие диабетом, рискуют получить диабетическую ретинопатию. Это состояние когда есть повреждение кровеносных сосудов в глазу, очень серьезная проблема из-за которой можно вообще потерять зрение.

Проблемы со зрительным нервом

Важно, что курение может привести к нарушению зрительного нерва. Именно зрительный нерв соединяет глаз с мозгом. А его повреждение может привести к слепоте.

Развитие глаукомы

Курение увеличивает риск развития глаукомы, также необратимо поражает зрительный нерв.

Вредит беременным

Курение может навредить глазам ребенка. Если женщина курит во время беременности, то ее ребенок в 5 раз чаще, чем в популяции, заболеет бактериальным менингитом. А менингит может быть смертельным, а также вызвать инфекцию глаз и другие проблемы со зрением.

Кроме того, курение во время беременности повышает риск преждевременных родов. А это может привести к серьезным проблемам с глазами. В частности, у ребенка может быть неполная потеря зрения или слепота.