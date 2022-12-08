Лікар назвала основну причину смертей українців у 2022 році: свіжі дані

Лікар розповіла, від чого вмирали українці у 2022 році (колаж РБК-Україна)

За 2022 рік в Україні померло 570248 осіб. Йдеться лише про факти смертей після паталогоантомічних розтинів. Сюди не входять травми, отруєння та самогубства.

Лікар зі Львова Вікторія П'єць назвала найчастішу причину смерті українців за минулий рік.

Причини смерті людей в Україні у 2022 році Перше місце – серцево-судинні захворювання. Сюди входять інфаркт міокарда, інсульти як ішемічні, і геморагічні, ішемічна хвороба серця. На другому місці – злоякісні новоутворення, зокрема рак молочної залози, простати, шлунка та кишечника. На третьому місці зараз – інфекційні захворювання (у тому числі і COVID, грип, менінгококцемія). Що робити, щоб зберегти здоров'я Регулярно відвідуйте терапевта (хоча б 1 раз на рік), проходьте чек-апи організму (ЕКГ, загальний аналіз крові, ліпідограма, біохімічне дослідження крові, коагулограму та ін. У напрямку сімейного лікаря ці послуги безкоштовні);

жінкам не треба забувати про самообстеження молочних залоз, щорічно відвідувати гінеколога;

чоловікам треба звертатися до уролога, не боятися проводити УЗД простати та самообстеження яєчок;

як би соромно не було, але після 40 років потрібно йти на колоноскопію;

не забувайте про фізичну активність та відмову від шкідливих звичок;

намагайтеся збалансовано харчуватися.