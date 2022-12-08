Доктор назвала основную причину смертей украинцев в 2022 году: свежие данные

Врач рассказала, от чего умирали украинцы в 2022 году (коллаж РБК-Украина)

За 2022 год в Украине умерли 570248 человек. Речь идет только о фактах смертей после паталогоантомических вскрытий. Сюда не входят травмы, отравления и самоубийства.

Доктор из Львова Виктория Пьец назвала самую частую причину смерти украинцев за прошедший год.

Причины смерти людей в Украине в 2022 году Первое место – сердечно – сосудистые заболевания. Сюда входят инфаркт миокарда, инсульты как ишемические, так и геморрагические, ишемическая болезнь сердца. На втором месте – злокачественные новообразования, в частности рак молочной железы, простаты, желудка и кишечника. На третьем месте в настоящее время – инфекционные заболевания (в том числе и COVID, грипп, менингококцемия). Что делать, чтобы сохранить здоровье регулярно посещайте терапевта (хотя бы 1 раз в год), проходите чек-апы организма (ЭКГ, общий анализ крови, липидограмма, биохимическое исследование крови, коагулограмму и др. по направлению семейного врача эти услуги бесплатны);

женщины не забывайте о самообследовании молочных желез, ежегодно посещайте гинеколога;

мужчины - обращайтесь к урологу, не бойтесь проводить УЗИ простаты и самообследование яичек;

как бы стыдно ни было, но после 40 летнужно идти на колоноскопию;

не забывайте о физической активности и отказе от вредных привычек;

старайтесь сбалансированно питаться.