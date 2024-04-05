Лікар назвала найбільші міфи про їжу, які заважають українцям бути здоровими

Помилкове уявлення про їжу заважає українцям правильно організувати свій раціон і цим підтримувати здоров'я. Тож візьміть до уваги нижченаведені міфи про харчування й перестаньте у них вірити.
Про те, які є найбільших 5 міфів про їжу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гастроентеролога Євгенії Белінської в Instagram.
"Фрукти можна їсти в будь-який час доби, але не у вигляді перекусу, а в якості десерту чи разом з основним прийомом їжі, щоб не провокувати різкий стрибок інсуліну. Для того, щоб схуднути, потрібно мати дефіцит калорій, а не таймер для вживання певних продуктів. Але дійсно, останній прийом їжі має бути за 3 години до сну", - каже лікар.
"З огляду на анатомію шлунку та патофізіологічні механізми, вода не змішується з шлунковим вмістом, а по складках "стікає" у 12-типалу кишку. Для склянки води цей час орієнтовно складає 5-15 хв. До того ж, овочі та фрукти мають у своєму складі воду і перші страви також", - пояснює Белінська.
Вона додає, що воду можна пити тоді, коли виникає відчуття спраги. Вода допомагає зволоженню харчової грудки та її переміщенню по стравоходу.
"Складні вуглеводи, які містяться у цілозернових продуктах, овочах і фруктах, є важливим джерелом енергії та поживних речовин", - каже гастроентеролог.
"Ніхто не змушує вживати щодня червону рибу, авокадо та томати чері. Оселедець, скумбрія - також є чудовим джерелом Омега 3-жирних кислот. Буряк, морква, капуста, бобові, злаки не обтяжать ваш гаманець", - наголошує Белінська.
"Довгострокове голодування може спричинити серйозні проблеми зі здоров’ям, включаючи втрату м’язової маси, гіповітамінози, психічні розлади. Бути з трьома волосинами на голові та істеричною поведінкою, зате худою - як на мене, не еталон краси та здоровʼя", - говорить лікар.
Вона додає, що за виведення продуктів обміну речовин відповідають печінка, нирки, лімфатична система, шкіра, кишківник і легені.
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