Врач назвала самые большие мифы о еде, которые мешают украинцам быть здоровыми

Нельзя есть фрукты вечером, если хочешь похудеть

⁣"Фрукты можно есть в любое время суток, но не в виде перекуса, а в качестве десерта или вместе с основным приемом пищи, чтобы не провоцировать резкий скачок инсулина. Для того, чтобы похудеть, нужно иметь дефицит калорий, а не таймер для употребления определенных продуктов. Но действительно, последний прием пищи должен быть за 3 часа до сна⁣", - говорит врач.

Нельзя пищу запивать водой, потому что она ⁣"разводит" желудочный сок

⁣"Учитывая анатомию желудка и патофизиологические механизмы, вода не смешивается с желудочным содержимым, а по складкам ⁣"стекает⁣" в 12-типалую кишку. Для стакана воды это время ориентировочно составляет 5-15 минут. К тому же, овощи и фрукты имеют в своем составе воду и первые блюда тоже⁣", - объясняет Белинская.

Она добавляет, что воду можно пить тогда, когда возникает чувство жажды. Вода помогает увлажнению пищевого комка и его перемещению по пищеводу.

Углеводы - враг номер один

⁣"Сложные углеводы, содержащиеся в цельнозерновых продуктах, овощах и фруктах, являются важным источником энергии и питательных веществ", - говорит гастроэнтеролог.

Сбалансированное полезное питание - это дорого

⁣"Никто не заставляет ежедневно употреблять красную рыбу, авокадо и томаты черри. Сельдь, скумбрия - также является прекрасным источником Омега 3-жирных кислот. Свекла, морковь, капуста, бобовые, злаки не обременят ваш кошелек⁣", - отмечает ⁣Белинская.

Голодание - это полезно, потому что способствует очищению организма и похудению

⁣"Долгосрочное голодание может повлечь за собой серьезные проблемы со здоровьем, включая потерю мышечной массы, гиповитаминозы, психические расстройства. Быть с тремя волосами на голове и истерическим поведением, зато худым - как по мне, не эталон красоты и здоровья", - говорит врач.

Она добавляет, что за выведение продуктов обмена веществ отвечают печень, почки, лимфатическая система, кожа, кишечник и легкие.