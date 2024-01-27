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Гінеколог назвала процедури, які насправді шкодять жінкам

Гінеколог застерегла від шкідливих процедур (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Деякі популярні гінекологічні процедури, які раніше вважались суперкорисними, зараз є абсолютно непотрібними. Або ще гірше, вони не те, що не допомагають жінці, а й можуть взагалі нашкодити.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію гінеколога Олени Арендар в Instagram.

Спринцювання

"Після проведення цієї процедури порушується нормальна мікрофлора піхви. А ще підвищується рівень виникнення таких захворювань, як бактеріальний вагіноз та молочниця", - додає Арендар.

Припікання ерозії шийки матки

"Це абсолютно непотрібна процедура, але я постійно стикаюся із тим, що її продовжують призначати жінкам. Тож бережіть своє здоров'я, довіряйте його тільки професіоналам і біжіть від лікаря, якщо вам поставили діагноз ерозія шийки матки та призначили припікання", - говорить лікар.

Самостійне призначення препаратів

"Це стосується призначення будь-яких препаратів - чи то призначення кок, чи для лікування молочниці, яка може бути зовсім і не молочницею. Ідеальний підбір лікування - після обстеження. Це запорука безпечності для жіночого здоров'я", - каже гінеколог.

Чи дійсно проходять усі гінекологічні проблеми після пологів

Дуже поширеним твердженням є те, що після народження дитини у жінки пройдуть усі гінекологічні проблеми. 

"Часто жінки, які мають болісну менструацію, акне чують пораду "народи і все пройде". Насправді пологи не є методом лікування у гінекології і після пологів навряд чи щось суттєво зміниться. Тому найкраще для жінки - це вибрати адекватного гінеколога, проходити регулярно профілактичні огляди, а вагітніти та народжувати тоді, коли вона дійсно буде до цього готова", - зазначила гінеколог.

 

Читайте також про те, які засоби жінкам треба викинути з аптечок.

Раніше ми писали про те, які ознаки вказують, що вам негайно треба звернутись до гінеколога.

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