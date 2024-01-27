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Гинеколог назвала процедуры, которые на самом деле вредят женщинам

Гинеколог предостерегла от вредных процедур (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Некоторые популярные гинекологические процедуры, ранее считавшиеся суперполезными, сейчас есть бесполезными. Или хуже, они не то, что не помогают женщине, а могут вообще навредить.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию гинеколога Елены Арендар в Instagram.

Спринцевание

"После проведения этой процедуры нарушается нормальная микрофлора влагалища. А еще повышается уровень возникновения таких заболеваний как бактериальный вагиноз и молочница", - добавляет Арендар.

Прижигание эрозии шейки матки

"Это совершенно ненужная процедура, но я постоянно сталкиваюсь с тем, что ее продолжают назначать женщинам. Поэтому берегите свое здоровье, доверяйте его только профессионалам и бегите от врача, если вам поставили диагноз эрозия шейки матки и назначили прижигание", - говорит врач.

Самостоятельное назначение препаратов

"Это касается назначения любых препаратов - будь то назначение кок или для лечения молочницы, которая может быть совсем и не молочницей. Идеальный подбор лечения - после обследования. Это залог безопасности для женского здоровья", - говорит гинеколог.

Действительно ли проходят все гинекологические проблемы после родов

Очень распространенным утверждением есть то, что после рождения ребенка у женщины пройдут все гинекологические проблемы.

"Часто женщины, имеющие болезненную менструацию, акне слышат совет "роды и все пройдет". На самом деле роды не являются методом лечения в гинекологии и после родов вряд ли что-то существенно изменится. Поэтому лучше для женщины - выбрать адекватного гинеколога, проходить регулярно профилактические осмотры, а беременеть и рожать тогда, когда она действительно будет к этому готова", - отметила гинеколог.

 

Читайте также о том, какие средства женщинам нужно выбросить из аптечек.

Ранее мы писали о том, какие признаки указывают, что вам немедленно нужно обратиться к гинекологу.

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