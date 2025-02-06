Цей ароматний напій робить людей здоровими та покращує настрій

Чим корисний напій

За словами експерта, какао особливо корисно вживати без зайвого цукру.

Також напій має такі переваги для здоров'я:

покращує роботу серця та судин - містить флавоноїди, які сприяють зміцненню судин, знижують артеріальний тиск і покращують кровообіг

покращує настрій - стимулює вироблення серотоніну та дофаміну

антиоксидантна дія - поліфеноли, що містяться у какао, захищають клітини від окислювального стресу та уповільнюють процеси старіння

покращує роботу мозку - флавоноїди покращують кровообіг у мозку, що позитивно впливає на пам’ять, концентрацію та когнітивні функції

сприяє нормалізації рівня цукру - натуральне какао допомагає покращити чутливість до інсуліну та знижує ризик розвитку діабету II типу

У 100 г какао міститься:

24 г білка

15 г жиру

10 г вуглеводів

35 г харчових волокон

2 г цукрів

При яких захворюваннях не можна пити какао

Захворювання, за яких пити какао протипоказано:

ожиріння

цукровий діабет

панкреатит

гастрит

Важливо знати, що проблеми зі шлунком можуть помітно загостритися, якщо пити какао великими порціями і часто. Цей напій не слід також пити тим, хто має непереносимість до кофеїну.

Як вибрати какао-порошок

В магазині можна знайти різноманітні види какао. Необхідно знати, існує два види какао:

какао-порошок, який потрібно варити

какао-порошок, в який можна просто додати води або молока і напій готовий до вживання

Огляньте упаковку, вивчіть склад, жирність має бути менше 10%. В ароматах какао не допускається наявність сторонніх запахів, а в текстурі грудочкою.