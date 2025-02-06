Цей ароматний напій робить людей здоровими та покращує настрій

Какао усі люблять ще з дитинства за його витончений смак. Як виявилось, такий напій має багато користі для організму, якщо не додавати в нього один інгредієнт.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку ендокринолога Олесі Підмурняк.
За словами експерта, какао особливо корисно вживати без зайвого цукру.
Також напій має такі переваги для здоров'я:
У 100 г какао міститься:
Захворювання, за яких пити какао протипоказано:
Важливо знати, що проблеми зі шлунком можуть помітно загостритися, якщо пити какао великими порціями і часто. Цей напій не слід також пити тим, хто має непереносимість до кофеїну.
В магазині можна знайти різноманітні види какао. Необхідно знати, існує два види какао:
Огляньте упаковку, вивчіть склад, жирність має бути менше 10%. В ароматах какао не допускається наявність сторонніх запахів, а в текстурі грудочкою.
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