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Цей чай здатний зупинити здуття живота і покращити пам'ять

Неділя 02 лютого 2025 14:28
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Цей чай здатний зупинити здуття живота і покращити пам'ять Чим корисний розмариновий чай для здоров'я (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Розмариновий чай допомагає при здутті живота, печії та навіть може покращити пам’ять і кровообіг. Напій корисний за антиоксидантні та стимулюючі властивості, які відіграють важливу роль у підтримці когнітивних функцій.

РБК-Україна (проект Styler) також повідомляє, який розмариновий чай на смак.

Чим корисний розмариновий чай

Розмарин наповнений поживними речовинами, такими як:

  • ніацин
  • фолат
  • тіамін
  • пантотенова кислота
  • рибофлавін
  • низка фітохімічних речовин

Доктор Хуан Кіспе Родрігес, лікар і науковий співробітник Національного університету Уанта в Перу, підкреслив, що використання розмарину як сечогінного, протизапального, антиоксидантного та противиразкового засобу є досить дієвим.

Його біологічно активні сполуки, такі як флавоноїди, терпени та фенольні кислоти, надають йому антиоксидантні властивості та роблять його можливим як у гастрономії, так і в медицині.

Ви можете додавати розмарин до багатьох страв і напоїв, щоб допомогти зміцнити кровоносну систему. Його також можна використовувати як мазь або настій для підтримки здоров’я шкіри, стимулювання росту волосся, а також зменшення запалення, пов’язаного з артритом або ревматизмом.

Також розмарин допомагає при проблемах з травленням, таких як печія, здуття живота та рефлюкс. Це також може допомогти поліпшити загальне травлення.

Серед інших помітних переваг, є збільшення кровотоку в різних частинах тіла, що може сприяти полегшенню болю в опорно-руховому апараті.

Що станеться, якщо пити чай 10 днів поспіль

Споживання чаю з розмарином протягом десяти днів підвищує рівень нейротрофічного фактора мозку (BDNF) - ключового білка для росту та виживання нервових клітин. Це збільшення пов’язане з поліпшенням пам’яті та здатності до навчання.

Листя розмарину багаті дубильними речовинами та вітаміном С, тому сприяють здоров’ю мозку.

Який розмариновий чай на смак

Чай з розмарином має унікальний і характерний смак, який складно сплутати з чимось іншим:

  • розмарин надає чаю насиченого трав'янистого смаку, який освіжає і бадьорить
  • розмарин має природну гіркуватість, яка м'яка і приємна
  • аромат розмарину в чаї часто нагадує поєднання евкаліпта, лимона і соснових голок
  • у деяких випадках чай з розмарином може мати легкі цитрусові нотки, особливо якщо розмарин поєднується з іншими інгредієнтами, такими як лимон або апельсин
  • смак розмарину в чаї надає напою освіжаючої якості, роблячи його ідеальним вибором як для ранкового, так і для вечірнього чаювання

Раніше ми повідомляли про чай, у якому кальцію у 22 рази більше, ніж у молоці.

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: сайти National Library of Medicine, Infobae та The Mirror.

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