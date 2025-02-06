Этот ароматный напиток делает людей здоровыми и улучшает настроение

Какао все любят еще с детства за его утонченный вкус. Как оказалось, такой напиток имеет много пользы для организма, если не добавлять в него один ингредиент.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу эндокринолога Олеси Пидмурняк.
По словам эксперта, какао особенно полезно употреблять без лишнего сахара.
Также напиток имеет следующие преимущества для здоровья:
В 100 г какао содержится:
Заболевания, при которых пить какао противопоказано:
Важно знать, что проблемы с желудком могут заметно обостриться, если пить какао большими порциями и часто. Этот напиток не следует также пить тем, кто имеет непереносимость к кофеину.
В магазине можно найти разнообразные виды какао. Необходимо знать, существует два вида какао:
Осмотрите упаковку, изучите состав, жирность должна быть меньше 10%. В ароматах какао не допускается наличие посторонних запахов, а в текстуре комочками.
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