Этот ароматный напиток делает людей здоровыми и улучшает настроение

Чем полезен напиток

По словам эксперта, какао особенно полезно употреблять без лишнего сахара.

Также напиток имеет следующие преимущества для здоровья:

улучшает работу сердца и сосудов - содержит флавоноиды, которые способствуют укреплению сосудов, снижают артериальное давление и улучшают кровообращение

улучшает настроение - стимулирует выработку серотонина и дофамина

антиоксидантное действие - полифенолы, содержащиеся в какао, защищают клетки от окислительного стресса и замедляют процессы старения

улучшает работу мозга - флавоноиды улучшают кровообращение в мозге, что положительно влияет на память, концентрацию и когнитивные функции

способствует нормализации уровня сахара - натуральное какао помогает улучшить чувствительность к инсулину и снижает риск развития диабета II типа

В 100 г какао содержится:

24 г белка

15 г жира

10 г углеводов

35 г пищевых волокон

2 г сахаров

При каких заболеваниях нельзя пить какао

Заболевания, при которых пить какао противопоказано:

ожирение

сахарный диабет

панкреатит

гастрит

Важно знать, что проблемы с желудком могут заметно обостриться, если пить какао большими порциями и часто. Этот напиток не следует также пить тем, кто имеет непереносимость к кофеину.

Как выбрать какао-порошок

В магазине можно найти разнообразные виды какао. Необходимо знать, существует два вида какао:

какао-порошок, который нужно варить

какао-порошок, в который можно просто добавить воды или молока и напиток готов к употреблению

Осмотрите упаковку, изучите состав, жирность должна быть меньше 10%. В ароматах какао не допускается наличие посторонних запахов, а в текстуре комочками.