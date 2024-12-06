Лікар назвала 8 речей, які потрібно вагітним встигнути зробити до пологів

Вагітним перед пологами варто ретельно підготуватись до народження дитини. Зокрема, лікар підготувала список важливих речей, які суттєво полегшать життя жінкам.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку педіатра Дарії Власенко.
Лікар, яка нещодавно народила дитину, склала чек-лист, який їй знадобився та навіть полегшив життя.
Зокрема, перед пологами вона радить зробити:
Спазми
Деякі жінки можуть відчувати спазми, які зазвичай виникають під час менструації
Вони не дуже болючі, але помітні. Можуть з’являтися, зникати і повторюватись протягом годин або навіть кількох днів.
Відходження слизової пробки
Деякі жінки помічають зміну вагінальних виділень, що може сигналізувати про відходження слизової пробки. А саме скупчення слизу, яке утворює ущільнення над отвором шийки матки і допомагає захистити плід від шкідливих бактерій.
Коли шийка матки починає відкриватися, готуючись до пологів, слизова пробка може відійти одномоментно або поступово.
Вихід навколоплідних вод
Розрив амніотичної мембрани плаценти - "мішка", заповненого рідиною, який оточує плід під час вагітності, може відбутися раптово.
Може відчуватися раптовий потік рідини і це нормально. "Води" зазвичай не мають запаху і мають прозорий чи жовтуватий колір.
Важливо, що не у всіх жінок води відходять самі. Інколи це роблять лікарі вже в лікарні.
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