Лікар назвала 8 речей, які потрібно вагітним встигнути зробити до пологів

Що варто зробити перед пологами

Лікар, яка нещодавно народила дитину, склала чек-лист, який їй знадобився та навіть полегшив життя.

Зокрема, перед пологами вона радить зробити:

Перебрати холодильник і подумати про харчування сімʼї, поки ви будете у пологовому. Після пологів варто їсти клітковину - овочі, каші і білкові продукти

Облаштуйте собі гніздечко або дайте поради чоловіку, що саме треба підготувати вдома до виписки: свіжу постіль, подушки, нічник, зону для малюка

Для виписки спакуйте одяг собі і малюку заздалегідь

Якщо не зробили фотосесію досі, то саме час, бо животика скоро не буде, а ці спогади варто закарбувати у світлинах

Педіатра і консультанта з ГВ варто шукати на етапі вагітності

Пройти мінімальне навчання до пологів - дихання, релаксація та допомога партнера

Обговоріть з чоловіком ваш план дій від початку регулярних перейм - хто дзвонить лікарю, на який номер, при яких умовах можна вже їхати

Домовитися, хто буде зі старшими дітьми та домашніми тваринами

Ранні ознаки пологів

Спазми

Деякі жінки можуть відчувати спазми, які зазвичай виникають під час менструації

Вони не дуже болючі, але помітні. Можуть з’являтися, зникати і повторюватись протягом годин або навіть кількох днів.

Відходження слизової пробки

Деякі жінки помічають зміну вагінальних виділень, що може сигналізувати про відходження слизової пробки. А саме скупчення слизу, яке утворює ущільнення над отвором шийки матки і допомагає захистити плід від шкідливих бактерій.

Коли шийка матки починає відкриватися, готуючись до пологів, слизова пробка може відійти одномоментно або поступово.

Вихід навколоплідних вод

Розрив амніотичної мембрани плаценти - "мішка", заповненого рідиною, який оточує плід під час вагітності, може відбутися раптово.

Може відчуватися раптовий потік рідини і це нормально. "Води" зазвичай не мають запаху і мають прозорий чи жовтуватий колір.

Важливо, що не у всіх жінок води відходять самі. Інколи це роблять лікарі вже в лікарні.