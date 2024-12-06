Врач назвала 8 вещей, которые нужно беременным успеть сделать до родов

Беременным перед родами следует тщательно подготовиться к рождению ребенка. В частности, врач подготовила список важных вещей, которые существенно облегчат жизнь женщинам.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу педиатра Дарии Власенко.
Врач, которая недавно родила ребенка, составила чек-лист, который ему понадобился и даже облегчил жизнь.
В частности, перед родами она советует сделать:
Спазмы
Некоторые женщины могут ощущать спазмы, обычно возникающие во время менструации.
Они не очень болезненны, но заметны. Могут появляться, исчезать и повторяться в течение нескольких часов или даже нескольких дней.
Отхождение слизистой пробки
Некоторые женщины замечают изменение влагалищных выделений, что может сигнализировать об отхождении слизистой пробки. А именно скопление слизи, образующее уплотнение над отверстием шейки матки и помогающее защитить плод от вредных бактерий.
Когда шейка матки начинает открываться, готовясь к родам, слизистая пробка может отойти сразу или постепенно.
Выход околоплодных вод
Разрыв амниотической мембраны плаценты - "мешка", заполненного жидкостью, окружающий плод во время беременности, может произойти внезапно.
Может ощущаться внезапный поток жидкости, и это нормально. "Воды" обычно не имеют запаха и имеют прозрачный или желтоватый цвет.
Важно, что не у всех женщин воды отходят сами. Иногда это делают врачи уже в больнице.
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