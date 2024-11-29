Це шкідливо для дитини: лікар розповіла, чого категорично не варто робити вагітним

Природні методи стимуляції пологів не мають науково доведеного ефекту і можуть бути небезпечними. Варто знати, яких способів уникати.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку педіатра Дарії Власенко.

Способи стимуляції пологів

За словами лікаря, окситоцин, що вивільняється під час статевого акту, може викликати скорочення матки, а простагландини в спермі допомагають розм’якшенню шийки матки.

Трави та добавки

Деякі трави, як от чай з листа малини, традиційно вважаються стимуляторами пологів.

Однак наукові дослідження не підтверджують їх ефективність. Щобільше, деякі трави можуть бути небезпечними для вагітної жінки та малюка. Тому варто уникати такого методу.

Вживання будь-яких добавок повинно бути узгоджено з лікарем.

Тепла ванна або душ

Гарячі ванни можуть допомогти зняти напругу та знизити біль, але не стимулюють початок пологів без інших чинників. Важливо пам’ятати, що висока температура води може бути небезпечна.

Релаксація та медитація

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Техніки релаксації, такі як медитація, глибоке дихання чи йога, допомагають знизити рівень стресу, зняти м’язову напругу та підготувати організм до пологів.

Фізична активність

Дослідження показують, що фізична активність, як-от ходьба або легкі прогулянки, може допомогти стимулювати початок пологів.

Це повʼязано з тим, що при ходьбі вага малюка тисне на шийку матки, що може сприяти її скороченням. Крім того, активність стимулює вироблення окситоцину, гормону, який викликає скорочення матки.

Масло вечірньої примули

Лікар розповіла, що масло вечірньої примули містить гамма-ліноленову кислоту, яка може допомогти розм’якшити шийку матки.

Касторова олія

Касторова олія має проносні властивості, але багато жінок використовують її для стимуляції пологів. Однак цей метод викликає суперечки серед медиків.

Це може призвести до сильних болів у животі, діареї та зневоднення, що може бути небезпечно як для матері, так і для дитини.

"Не існує універсального методу, який би гарантував початок пологів. Найбільш ефективним і безпечним є регулярний моніторинг стану здоров’я вагітної жінки та дитини з лікарем", - йдеться у повідомленні.