Лікар назвала 6 ефектів кави на організм, після яких ви зміните своє ставлення до напою

Кава корисна чи ні

"Цей напій був предметом дебатів тривалий час. У 1991 році ВООЗ включила каву до списку можливих канцерогенів, а у 2016 році це спростувала, оскільки дослідження показали, що кава не тільки не повʼязана із підвищенням ризику онкологічних захворювань, а й навпаки зменшує ризик певних видів злоякісних утворень", - пояснює лікар.

Одна чашка звареної кави (200 мл) містить близько 95 мг кофеїну. Помірною кількістю кофеїну вважається до 400 мг на день або 3-5 чашок кави.

Кава містить кофеїн, вітамін В2 (рибофлавін), магній та поліфеноли, включаючи хлорогеневу, хінну кислоту та дитерпени.

"Отож, кава - це не тільки кофеїн. Вміст вашої чашки залежить від багатьох факторів: тип кавових зерен, спосіб та ступінь обсмажування і подрібнення, спосіб заварювання. Індивідуальна реакція людини може також суттєво відрізнятися", - пояснює Белінська.

Вона радить не зловживати кавою людям, яким важко контролювати тиск. А вагітним рекомендована доза становить не більше 2 чашок напою на день

Як кава впливає на організм

Тим не менш, сукупні дослідження кави вказують на її користь для здоровʼя, а саме: