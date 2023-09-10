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Врач назвала 6 эффектов кофе на организм, после которых вы измените свое отношение к напитку

Как кофе влияет на организм (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Кофе уже давно перестал быть просто утренним напитком. Большинство людей наслаждаются им в течение дня по нескольку раз. Однако, можно ли так злоупотреблять кофе и как он влияет на здоровье?

О том, сколько чашек кофе можно выпивать и как он влияет на организм, объяснила гастроэнтеролог Евгения Белинская в Instagram.

Кофе полезен или нет

"Этот напиток был предметом дебатов длительное время. В 1991 году ВОЗ включила кофе в список возможных канцерогенов, а в 2016 году это опровергла, поскольку исследования показали, что кофе не только не связан с повышением риска онкологических заболеваний, но и наоборот уменьшает риск определенных видов злокачественных образований", - объясняет врач.

Одна чашка заварного кофе (200 мл) содержит около 95 мг кофеина. Умеренным количеством кофеина считается до 400 мг в день или 3-5 чашек кофе.

Кофе содержит кофеин, витамин В2 (рибофлавин), магний и полифенолы, включая хлорогеновую, хинную кислоту и дитерпены.

"Кофе - это не только кофеин. Содержимое вашей чашки зависит от многих факторов: тип кофейных зерен, способ и степень обжаривания и измельчения, способ заваривания. Индивидуальная реакция человека может также существенно отличаться", - объясняет Белинская.

Она советует не злоупотреблять кофе людям, которым тяжело контролировать давление. А беременным рекомендованная доза составляет не более 2 чашек напитка в день.

Как кофе влияет на организм

Тем не менее совокупные исследования кофе указывают в его пользу для здоровья, а именно:

  • снижение риска развития рака эндометрия и печени
  • снижение риска сахарного диабета 2 типа (полифенолы и минералы, такие как магний в кофе, могут улучшить эффективность метаболизма инсулина и глюкозы)
  • снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта (даже 2 чашки кофе без кофеина ежедневно снижают риск инсульта на 11%. В исследовании принимали участие 83 076 женщин)
  • действует как антидепрессант
  • снижается риск нейродегенеративных заболеваний (болезнь Паркинсона - на 25%, по поводу болезни Альцгеймера ученые еще не пришли к окончательным выводам, но отмечают тенденцию к защитному воздействию кофеина против деменции в пожилом возрасте)
  • профилактирует желчно-каменную болезнь (предотвращает кристаллизацию холестерина и стимулирует сокращение желчного пузыря)

 

Раньше мы писали о том, как кофе влияет на процесс похудения.

Читайте также о том, что ученые нашли новый неожиданный эффект кофе на здоровье.

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