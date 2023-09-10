Врач назвала 6 эффектов кофе на организм, после которых вы измените свое отношение к напитку

Кофе уже давно перестал быть просто утренним напитком. Большинство людей наслаждаются им в течение дня по нескольку раз. Однако, можно ли так злоупотреблять кофе и как он влияет на здоровье?

О том, сколько чашек кофе можно выпивать и как он влияет на организм, объяснила гастроэнтеролог Евгения Белинская в Instagram.

Кофе полезен или нет

"Этот напиток был предметом дебатов длительное время. В 1991 году ВОЗ включила кофе в список возможных канцерогенов, а в 2016 году это опровергла, поскольку исследования показали, что кофе не только не связан с повышением риска онкологических заболеваний, но и наоборот уменьшает риск определенных видов злокачественных образований", - объясняет врач.

Одна чашка заварного кофе (200 мл) содержит около 95 мг кофеина. Умеренным количеством кофеина считается до 400 мг в день или 3-5 чашек кофе.

Кофе содержит кофеин, витамин В2 (рибофлавин), магний и полифенолы, включая хлорогеновую, хинную кислоту и дитерпены.

"Кофе - это не только кофеин. Содержимое вашей чашки зависит от многих факторов: тип кофейных зерен, способ и степень обжаривания и измельчения, способ заваривания. Индивидуальная реакция человека может также существенно отличаться", - объясняет Белинская.

Она советует не злоупотреблять кофе людям, которым тяжело контролировать давление. А беременным рекомендованная доза составляет не более 2 чашек напитка в день.

Как кофе влияет на организм

Тем не менее совокупные исследования кофе указывают в его пользу для здоровья, а именно: