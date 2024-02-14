Лікар назвала 5 простих вправ для ніг, які захистять вас від варикозу

Які вправи захистять від варикозу

"Робота на ногах є неабияким випробуванням, але ви можете собі допомогти. Якщо ви працюєте в положенні стоячи, ще й маєте ознаки варикозу, гімнастика має бути обов’язковим щоденним ритуалом. Правильні вправи для нижніх кінцівок зменшують дискомфорт, біль та набряки", - каже флеболог.

Вона ділиться легкими вправами, які допоможуть за 10-15 хвилин на день зняти неприємні відчуття у нижніх кінцівках.

"Пам’ятайте, що при варикозі не рекомендовано займатися швидким бігом, тривалими статичними та силовими навантаженнями, та вправами з напруженням преса та присіданням", - наголошує Гріншпун.

Також вона радить при виконанні вправ на литки розподіляти навантаження рівномірно.

"Не виконуйте вправи, якщо відчуваєте біль, або дискомфорт. А ще під час виконання вправ не забувайте надівати компресійні колготки", - говорить лікар.

Вправа №1

Протягом 2-3 хвилин потрібно ходити навшпиньки та на п'ятках по черзі. При цьому має відчуватися, як напружується литка.

Вправа №2

Перекочуйтеся з п'ятки на носок. Ви маєте переносити масу тіла на ці точки по черзі. Вправа також має тривати не більше 5 хвилин.

Вправа №3

Ляжте на спину, зігніть ногу в коліні і потягніть її до себе, щоб притиснути до грудної клітки. Після цього витягніть ногу та плавно опустіть. Повторіть вправа по 8-10 разів на кожну кінцівку.

Вправа №4

Перебуваючи у положенні лежачи, підніміть ноги вгору. Зробіть оберти ногами в різні боки по 7-8 разів.

Вправа №5

Залишайтеся у положені лежачи, зробіть махи ногами вгору та в сторони.