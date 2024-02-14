Лікар назвала 5 простих вправ для ніг, які захистять вас від варикозу

Варикоз найчастіше виникає у людей, які працюють стоячи. Так на ноги постійно йде велике навантаження. Запобігти цій хворобі допомагають прості гімнастичні вправи, які забирають не більше 15 хвилин.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію флеболога Ліни Гріншпун в Instagram.
"Робота на ногах є неабияким випробуванням, але ви можете собі допомогти. Якщо ви працюєте в положенні стоячи, ще й маєте ознаки варикозу, гімнастика має бути обов’язковим щоденним ритуалом. Правильні вправи для нижніх кінцівок зменшують дискомфорт, біль та набряки", - каже флеболог.
Вона ділиться легкими вправами, які допоможуть за 10-15 хвилин на день зняти неприємні відчуття у нижніх кінцівках.
"Пам’ятайте, що при варикозі не рекомендовано займатися швидким бігом, тривалими статичними та силовими навантаженнями, та вправами з напруженням преса та присіданням", - наголошує Гріншпун.
Також вона радить при виконанні вправ на литки розподіляти навантаження рівномірно.
"Не виконуйте вправи, якщо відчуваєте біль, або дискомфорт. А ще під час виконання вправ не забувайте надівати компресійні колготки", - говорить лікар.
Протягом 2-3 хвилин потрібно ходити навшпиньки та на п'ятках по черзі. При цьому має відчуватися, як напружується литка.
Перекочуйтеся з п'ятки на носок. Ви маєте переносити масу тіла на ці точки по черзі. Вправа також має тривати не більше 5 хвилин.
Ляжте на спину, зігніть ногу в коліні і потягніть її до себе, щоб притиснути до грудної клітки. Після цього витягніть ногу та плавно опустіть. Повторіть вправа по 8-10 разів на кожну кінцівку.
Перебуваючи у положенні лежачи, підніміть ноги вгору. Зробіть оберти ногами в різні боки по 7-8 разів.
Залишайтеся у положені лежачи, зробіть махи ногами вгору та в сторони.
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