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Врач назвала 5 простых упражнений для ног, которые защитят вас от варикоза

Как избежать варикоза (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Варикоз чаще всего возникает у людей, которые работают стоя. Так на ноги постоянно идет большая нагрузка. Предотвратить эту болезнь помогают простые гимнастические упражнения, которые занимают не более 15 минут.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию флеболога Лины Гриншпун в Instagram.

Какие упражнения защитят от варикоза

"Работа на ногах является большим испытанием, но вы можете себе помочь. Если вы работаете в положении стоя, еще и имеете признаки варикоза, гимнастика должна быть обязательным ежедневным ритуалом. Правильные упражнения для нижних конечностей уменьшают дискомфорт, боль и отеки", - говорит флеболог.

Она делится легкими упражнениями, которые помогут за 10-15 минут в день снять неприятные ощущения в нижних конечностях.

"Помните, что при варикозе не рекомендуется заниматься быстрым бегом, длительными статическими и силовыми нагрузками и упражнениями с напряжением пресса и приседаниями", - отмечает Гриншпун.

Также она советует при выполнении упражнений на икры распределять нагрузку равномерно.

"Не выполняйте упражнения, если чувствуете боль, или дискомфорт. А еще во время выполнения упражнений не забывайте надевать компрессионные колготки", - говорит врач.

Упражнение №1

В течение 2-3 минут нужно ходить на цыпочках и на пятках поочередно. При этом должно чувствоваться, как напрягается икроножная мышца.

Упражнение №2

Перекатывайтесь с пятки на носок. Вы должны переносить массу тела на эти точки поочередно. Упражнение также должно длиться не больше 5 минут.

Упражнение №3

Лягте на спину, согните ногу в колене и потяните ее к себе, чтобы прижать к грудной клетке. Затем вытяните ногу и плавно опустите. Повторите упражнение по 8-10 раз на каждую конечность.

Упражнение №4

Находясь в положении лежа, приподнимите ноги вверх. Сделайте обороты ногами в разные стороны по 7-8 раз.

Упражнение №5

Оставайтесь в положении лежа, сделайте махи ногами вверх и в стороны.

 

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