Ліга сміху: 5 маловідомих фактів про грандіозний фінал шоу (фото)

Судді Ліги сміху (фото: прес-служба)

Фінал Ліги сміху подарує глядачам багато сюрпризів

Українське гумористичне батл-шоу Ліга сміху завершиться грандіозним фіналом вже у п'ятницю, 15 листопада. У вечірньому ефірі 1+1 буде оголошено ім'я переможця сезону 2019. Які сюрпризи приготували творці "Студія Квартал 95" - у матеріалі Styler.

У фіналі змагатимуться дві команди - "Ветерани космічних військ" і "Наш формат". Глядачі зможуть побачити протистояння двох зіркових тренерів - Станіслава Боклана і Юрія Ткача.

Суддівські крісла у фіналі шоу займуть не лише тренери цього сезону (Оля Полякова, Гарік Бірча, Сергій Сивохо), а й судді з попередніх сезонів - Катерина Кухар, Володимир Остапчук, Влад Яма і Володимир Дантес.

Станіслав Боклан на колінах у Сергія Бабкіна (фото: прес-служба)

П'ять маловідомих фактів, якими здивує фінал Ліги сміху

Гра проти своїх

Юрію Ткачу доведеться нелегко. Гуморист буде змагатися разом зі своєю командою "Наш формат" проти своїх екс-підопічних з минулого сезону - "Ветеранів космічних військ".

Запитання з родзинкою

В одному з конкурсів учасники зіграють з Олександром Андросовим, ведучим "Що? Де? Коли?" У цьому експромті, гумористам потрібно буде придумати смішну назву до запропонованих фотографій. Після чого ведучий озвучить "правильну" відповідь, яка пояснить реальний сюжет фото.

Команда "Наш формат" та Юрій Ткач (фото: прес-служба)

Дебют Скрипки

Команда "Наш формат" запросить для одного з гумористичних номерів легендарного лідера "ВВ" Олега Скрипку. І хоча участь у шоу такого формату стане для музиканта дебютом, він не розгубиться. В кінці номера везь зал пуститься в танок разом з гумористами.

День народження Бабкіна

Так співпало, що в день зйомок фіналу музикант Сергій Бабкін відзначав своє 41-річчя. Він візьме участь у номері разом зі своєю улюбленою командою "Ветерани космічних військ".

Олег Скрипка на Лізі сміху (фото: прес-служба)

До речі, чутки про те, що коміки Сергій Свєтлаков і Олександр Незлобін відвідали фінал Ліги сміху просочилися в мережу відразу після зйомок. А чи є це правдою, глядачі побачать у вечірньому п'ятничному ефірі на 1+1.