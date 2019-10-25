На шоу "Квартала 95" зрителей попросили не смеяться над шуткой

На шоу "Квартала 95" зрителей попросили не смеяться (коллаж: РБК-Украина)

Шоу "Квартала 95" поставило перед зрителями очень сложную задачу

На шоу "Лига смеха", созданное в 2015 году студией "Квартал 95" зрителей впервые за всю историю юмористической программы попросили не смеятся над шуткой. Почему участники батл-шоу выдвинули зрительному залу столь невыполнимое требование - в материале Styler.

В пятницу вечером, 25 октября, в эфире канала 1+1 покажут чверть-финал пятого юбилейного сезона "Лиги смеха". Тема игры посвящена мистике, что не удивительно накануне Хеллоуина.

Евгений Кошевой на "Лиге смеха" (фото: пресс-служба)

Команды в своих номерах раскрывали самые необычные загадки человечества.

Юрий Ткач с командой "Наш формат" покорял самую загадочную гору планеты - тибетский Кайлас. Команда уверена, что лишь гуцулам удастся взять вершину, которая по легенде сбрасывает всех, кто посягнет на нее. А Ткач покажет пародию на Дмитрия Комарова.

Юрий Ткач в образе Дмитрия Комарова на "Лиге смеха" (фото: пресс-служба)

А Оля Полякова с "Пошло-поехало" разгадывала главную загадку человечества - тайну "Бермудского треугольника". Актер Станислав Боклан вместе с "Ветеранами космических войск" изучал происхождение Стоунхенджа. При этом в номер каким-то образом вплели группу "ВИА Гру", видимо это связано с никогда не падающими камнями.

А на обязательном конкурсе со звездой, которая прославилась благодаря "Лиге смеха", зрителям во время выступления запрещали смеятся. Гест-старз четверть-финала стали Марк Куцевалов, Виктор Розовый и Тарас Стадницкий, он же Володька.

Как это было, можно увидеть на 1+1 в пятницу, 25 октября, в 20:25.

Тарас Стадницкий (Володька) на "Лиге смеха" (фото: пресс-служба)