Lifecell продали французам. Чи зміниться вартість тарифів для українців

31 грудня стало відомо про те, що турецька компанія Turkcell оголосила продаж українського мобільного оператора Lifecell французькій інвестиційній компанії NJJ Capital. Вона належить мільярдеру Ксав'є Ньєлю.
Пресслужба Lifecell в Україні в коментарі РБК-Україна (проєкт Styler) розповіла про плани на майбутнє та можливе підвищення тарифів.
Номінальна вартість компанії становила 12,7 млрд грн. Однак передача активів ще не завершилася, тож наразі тривають перемовини. Це нам також підтвердили в пресслужбі компанії.
"Зараз ведуть переговори, і ще ніхто нічого не купив. Тобто акції ще належать компанії Turkcell, їх ще ніхто не купив", - сказали у коментарі нашому виданню.
Станом на кінець третього кварталу 2023 року Lifecell мала близько 9,1 млн активних абонентів.
Відомо, що власник компанії NJJ Capital Ксав'є Ньєлю також є співвласником газети Le Monde, власником операторів зв'язку Monaco Telecom, Salt Mobile та Eir, а також французької девелоперської компанії Unibail-Rodamco-Westfield.
"Оскільки йдуть перемовини, найближчі пів року, а можливо, й до кінця війни нічого не зміниться. Компанію ще не придбали, тому поки все залишається, як і було", - запевнили нас у Lifecell.
Українське представництво також не планує жодних змін у вартості на тарифи для українських абонентів.
"Вільний Лайф" - 180 гривень
"Смарт Лайф" - 120 гривень
"Просто Лайф" - 90 гривень
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"Platinum Лайф" - 250 гривень
"Шкільний Лайф" - 150 гривень
"Гаджет" - 90 гривень
"Смарт Сім'я" - 375 гривень
"Хітмейкер" - 180 гривень
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Раніше ми розповідали, як полагодити зв'язок та інтернет, якщо не працює мобільний оператор.
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