Lifecell продали французам. Чи зміниться вартість тарифів для українців

Продаж Lifecell Франції

Номінальна вартість компанії становила 12,7 млрд грн. Однак передача активів ще не завершилася, тож наразі тривають перемовини. Це нам також підтвердили в пресслужбі компанії.

"Зараз ведуть переговори, і ще ніхто нічого не купив. Тобто акції ще належать компанії Turkcell, їх ще ніхто не купив", - сказали у коментарі нашому виданню.

Станом на кінець третього кварталу 2023 року Lifecell мала близько 9,1 млн активних абонентів.

Відомо, що власник компанії NJJ Capital Ксав'є Ньєлю також є співвласником газети Le Monde, власником операторів зв'язку Monaco Telecom, Salt Mobile та Eir, а також французької девелоперської компанії Unibail-Rodamco-Westfield.

Чи вплине продаж на тарифи оператора

"Оскільки йдуть перемовини, найближчі пів року, а можливо, й до кінця війни нічого не зміниться. Компанію ще не придбали, тому поки все залишається, як і було", - запевнили нас у Lifecell.

Українське представництво також не планує жодних змін у вартості на тарифи для українських абонентів.

Скільки коштують пакети від Lifecell

"Вільний Лайф" - 180 гривень

Термін: 4 тижні

Інтернет: безліміт

Дзвінки: 1 600 хвилин

"Смарт Лайф" - 120 гривень

Термін: 4 тижні

Інтернет: 25 ГБ

Дзвінки: 800 хвилин

"Просто Лайф" - 90 гривень

Термін: 4 тижні

Інтернет: 8 ГБ

Дзвінки: 300 хвилин

Скриншот

"Platinum Лайф" - 250 гривень

Термін: 4 тижні

Інтернет: безліміт

Дзвінки: 3 000 хвилин

"Шкільний Лайф" - 150 гривень

Термін: 4 тижні

Інтернет: 7 ГБ

Дзвінки: безліміт

"Гаджет" - 90 гривень

Термін: 12 тижнів

Інтернет: від 150 МБ до безліміту

Дзвінки: від 15 до 150 хвилин

"Смарт Сім'я" - 375 гривень

Термін: 4 тижні

Інтернет: від 20 до 50 ГБ

Дзвінки: від 500 до 1 500 хвилин

"Хітмейкер" - 180 гривень

Термін: 4 тижні

Інтернет: 20 ГБ

Дзвінки: 750 хвилин

Скриншот