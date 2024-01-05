Lifecell продали французам. Изменится ли стоимость тарифов для украинцев

31 декабря стало известно о том, что турецкая компания Turkcell объявила продажу украинского мобильного оператора Lifecell французской инвестиционной компании NJJ Capital. Она принадлежит миллиардеру Ксавье Ньелю.
Прессслужба Lifecell в Украине в комментарии РБК-Украина (проект Styler) рассказала о планах и возможном повышении тарифов.
Номинальная стоимость компании составила 12,7 млрд грн. Однако передача активов еще не завершилась, поэтому продолжаются переговоры. Это нам также подтвердили в пресс-службе компании.
"Сейчас ведут переговоры, и еще никто ничего не купил. То есть акции еще принадлежат компании Turkcell, их еще никто не купил", - сказали в комментарии нашему изданию.
По состоянию на конец третьего квартала 2023 года Lifecell насчитывала около 9,1 млн активных абонентов.
Известно, что владелец компании NJJ Capital Ксавье Ньелю также совладелец газеты Le Monde, владелец операторов связи Monaco Telecom, Salt Mobile и Eir, а также французской девелоперской компании Unibail-Rodamco-Westfield.
"Поскольку идут переговоры, ближайшие полгода, а возможно, и до конца войны ничего не изменится. Компанию еще не купили, поэтому пока все остается, как и было", - заверили нас в Lifecell.
Украинское представительство также не планирует никаких изменений в стоимости тарифов для украинских абонентов.
"Вільний Лайф" - 180 гривен
"Смарт Лайф" - 120 гривен
"Просто Лайф" - 90 гривен
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Platinum Лайф – 250 гривен
"Шкільний Лайф" - 150 гривен
Гаджет - 90 гривен
"Смарт Сім'я" - 375 гривен
"Хітмейкер" - 180 гривен
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Раньше мы рассказывали, как починить связь и интернет, если не работает мобильный оператор.
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