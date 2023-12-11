"Майже не втратила усе, що маю": відома блогерка поскаржилася на lifecell

Відома українська блогерка Олександра Петрайчук, яка розповідає про стосунки та секрети пристрасті, публічно поскаржилася на оператора мобільного зв'язку lifecell. Вона заявила, що ледь не втратила доступ до своїх сторінок у соцмережах. Окрім цього, невідомі хотіли заволодіти її грошима.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Stories з Instagram блогерки.

З чого усе почалося

"Потрапила у дуже неприємну ситуацію. Через яку майже не втратила усе, що маю", - розповіла Петрайчук.

Як виявилося, вона хотіла змінити параметри у своєму Telegram-каналі, але для цього їй був потрібен старий номер, яким вона вже не користувалася. Тоді блогерка вирішила зателефонувати мобільному оператору, аби відновити можливість користуватися саме тим номером.

"Я дзвоню на офіційний сайт, через номер 0800. Там бере слухавку оператор "Лайф", - зазначила Петрайчук.

Петрайчук потрапила у неприємну ситуацію (скріншоти)

Виявилося, що відновити номер непросто. Блогерка не змогла це зробити з першого разу, а тому вирішила почекати, аби потім поїхати до офісу оператора. Втім, після цього вона почала отримувати дивні СМС та дзвінки. Невідомі намагалися отримати доступ до онлайн-банкінгу Петрайчук та заволодіти її соцмережами.

"Наступного дня, ранок неділі в нас почався з того, що на той номер, який я сказала, і на мій номер почали сипатися дзвінки. Ізраїль, сусіди наші в лапках, з lifecell щось там писали. Якісь коди. І причому всі коди сиплються на "інсту" мою, і на "приват", усюди. Питання: я дзвонила офіційному оператору "лайф"... Робіть висновки", - зауважила блогерка.

Блогерка поскаржилася на lifecell (фото: instagram.com/petraichuk_sasha)

Чим усе закінчилося

Потім Петрайчук поїхала відновлювати номер, але їй не вдалося це зробити навіть з другої спроби. Втім, ситуацію врятувало те, що блогерка зберігає усі телефони, якими користувалася у минулому. На одному з них був доступ до керування акаунтами, до яких було прив'язано старий номер.

Втім, ситуація обурила Петрайчук. Вона зазначила, що не знає, хто намагався "зламати" її акаунти. Але блогерка помітила дивний збіг.

Петрайчук про інцидент з мобільним оператором (скріншоти)

"Дивіться і робіть висновки. Якщо ви дзвоните офіційному оператору, то може так статися, що наступного дня вам будуть дзвонити з якимось паролями... Ця розмова записувалася, Можливо той, хто слухає ці розмови, має доступ цих розмов. Можливо, оператор", - сказала блогерка.

"Можливо, в когось є доступ до цієї бази, цього оператора. Можливі різні варіанти, але такі співпадіння, особливо коли мені приходить перше повідомлення від lifecell", - додала вона.