Lifecell продали французькій інвестиційній компанії: подробиці

Турецька компанія Turkcell оголосила про продаж українського мобільного оператора Lifecell французькій інвестиційній компанії NJJ Capital, яка належить мільярдеру Ксав'є Ньєлю. Договір про продаж було підписано 29 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьку платформу публічного розкриття інформації .

Заявлено, що номінальна вартість компанії становила 12,7 млрд грн. Повідомляється, що передача активів ще не завершилася, а інформація про угоду "буде доведена до відома громадськості в повному обсязі та своєчасно".

Станом на кінець третього кварталу 2023 року Lifecell мала близько 9,1 млн активних абонентів.

Відомо, що власник компанії NJJ Capital також є співвласником газети Le Monde, власником операторів зв'язку Monaco Telecom, Salt Mobile та Eir, а також французької девелоперської компанії Unibail-Rodamco-Westfield.

Збій у "Київстар"

Нагадаємо, що внаслідок хакерської атаки 12 грудня стався масштабний технічний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар". Користувачі повідомляли про відсутність мобільного зв'язку, інтернету, а також проблеми з роботою сайту оператора та офіційної програми.

Збій у мобільного оператора призвів і до інших проблем, у тому числі, пов'язаних з вуличним освітленням, роботою "гарячих ліній", терміналів, банкоматів та оплатою проїзду.

Також про можливі складнощі в роботі деяких сервісів повідомляли Lifecell.

Детальніше про це читайте у матеріалі "Київстар" атакують. Що відомо про масштабний збій і коли відновлять зв'язок".