Лидер украинской группы 90-ых о концерте в России: "кому помешает, если мы там выступим?"

Музыкант рассказал, что в прошлом году группа собиралась выступить на рок-фестивале "Дикая мята", проходящем в России. Правда, планам помешала пандемия коронавируса.

"Мы не ехали на фестиваль - "Нашествие", властеугодный, российский, известный г*вно-рок-фестиваль. "Дикая мята" – современный, модный, абсолютно политически не ангажированный, качественный фестиваль. Он входит в список фестивалей типа Glastonberry. Там офигенный лайн-ап современных артистов", - оправдался артист.

Мурик сообщил, что собирался выйти на сцену с украинским флагом в руке.

"Это кому-то помешает, если мы там выступим? Я, может, хотел выйти на сцену в Тульской области с украинским флагом. Не нравится кому-то?" - недоумевает он.

Также Мурик негативно высказался, что в Украине появилось "много непонятных людей".

"Сейчас развелась плеяда непонятных людей. Активист – ты кто? Чем зарабатываешь на жизнь? Сегодня тебе одни заплатили, завтра другие. Такие люди просто не знают, как самовыразиться и самовыражаются подобным образом. А вообще, в главе всего лежит экономика, которую в последнее время и с Запада, и с Востока, и с Юга пытаются разорвать. У нас в стране давно ничего не работает, а должно работать – должно быть производство", – добавил музыкант.

Для справки

Напомним, группа "Грин Грей" была на пике популярности в 90-ых годах в Украине. Их самые известные хиты - это "Под дождем", "Эмигрант" и другие.