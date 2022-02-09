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Лідер українського гурту 90-их про концерт в Росії: "кому завадить, якщо ми там виступимо?"

Автор: Styler

Соліст групи Грін Грей Дмитро Муравицький (Мурік) після мовного скандалу повідомив, що колектив збирався на гастролі в Росію, і в цьому нічого такого немає.

Про це 51-річний рокер повідав в інтерв'ю "Сьогодні".

Музикант розповів, що минулого року група збиралася виступити на рок-фестивалі "Дика м'ята", що проходить в Росії. Правда, планам завадила пандемія коронавірусу.

"Ми не їхали на фестиваль - "Нашествие", владеугодний, російський, відомий г*вно-рок-фестиваль. "Дика м'ята" - сучасний, модний, абсолютно політично не ангажований, якісний фестиваль. Він входить до списку фестивалів типу Glastonberry. Там офігенний лайн-ап сучасних артистів", - виправдався артист.

Мурик повідомив, що збирався вийти на сцену з українським прапором в руці.

"Це комусь завадить, якщо ми там виступимо? Я, може, хотів вийти на сцену в Тульській області з українським прапором. Не подобається комусь?"- дивується він.

Також Мурик негативно висловився, що в Україні з'явилося "багато незрозумілих людей".

"Зараз з'явилася плеяда незрозумілих людей. Активіст - ти хто? Чим заробляєш на життя? Сьогодні тобі одні заплатили, завтра інші. Такі люди просто не знають, як самовиразитися і самовиражаються подібним чином. А взагалі, в главі всього лежить економіка, яку останнім часом і з Заходу, і зі сходу, і з Півдня намагаються розірвати. У нас в країні давно нічого не працює, а має працювати – має бути виробництво", – додав музикант.

Для довідки

Нагадаємо, група "Грін Грей" була на піку популярності в 90-их роках в Україні. Їх найвідоміші хіти - це "Под дождем", "Эмигрант" та інші.

Нагадаємо, що у Києві скасували концерт гурту "Грін Грей" через їхню позицію.

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