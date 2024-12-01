Лідер гурту "The ВЙО", який служить в ЗСУ, пояснив, чому Лорак та Повалій зрадили Україну

Так, Мирослав впевнений, що співачки-запроданки продалися за російські рублі.

"Відповідь дуже проста: гроші. І не треба далеко ходити та щось вигадувати. Це перше, чим сатана зваблює слабі душі. А совість? Родичі? Українське коріння? Батьківщина? Все це просто перекривається цими папірцями. Ну, є такі люди, нічого не поробити", - сказав Кувалдін.

Рішення зрадити Україну, вважає артист, "цим двом жіночкам" щастя не принесло.

"Кажуть так: коли ти з сатаною укладаєш договір, то програєш вже з самого початку", - висловився лідер "The ВЙО".

Скріншот

Що думають про Лорак та Повалій інші зірки

Лідер гурту "ТІК" Віктор Бронюк також вважає, що зрадниці просто "погналися за довгим рублем", і зрештою втратили совість.

"Знаєте, в медицині такі випадки відомі... Що тут коментувати? Все і так очевидно. Вони хотіли туди потрапити, погналися за довгим рублем. А далі - це вже було питання внутрішніх згод з совістю. Але наскільки я розумію, ні одна, ні друга не знає, що це таке", - ділився думкою музикант.

Віктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Режисер Алан Бадоєв впевнений, що запроданки чудово розуміють, що ніде не потрібні крім Росії, що їхній голос ніде не потрібний у світі, в Україні теж.

“Вони можуть дозаробляти свої шматочки масла та хліба - тільки там і це виявляється важливе за інше", - коментував Алан.

Алан Бадоєв (фото: instagram.com/alanbadoev)