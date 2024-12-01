Лидер группы "The ВЙО", который служит в ВСУ, объяснил, почему Лорак и Повалий предали Украину

Так, Мирослав уверен, что певицы-запроданки продались за российские рубли.

"Ответ очень прост: деньги. И не надо далеко ходить и что-то придумывать. Это первое, чем сатана обольщает слабые души. А совесть? Родственники? Украинские корни? Родина? Все это просто перекрывается этими бумажками. Ну, есть такие люди, ничего не поделать", - сказал Кувалдин.

Решение предать Украину, считает артист, "этим двум женщинам" счастья не принесло.

"Говорят так: когда ты с сатаной заключаешь договор, то проигрываешь уже с самого начала", - высказался лидер "The ВЙО".

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Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк также считает, что предательницы просто "погнались за длинным рублем", и в конце концов потеряли совесть.

"Знаете, в медицине такие случаи известны... Что тут комментировать? Все и так очевидно. Они хотели туда попасть, погнались за длинным рублем. А дальше - это уже был вопрос внутренних согласий с совестью. Но насколько я понимаю, ни одна, ни вторая не знает, что это такое", - делился мнением музыкант.

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Режиссер Алан Бадоев уверен, что запроданки прекрасно понимают, что нигде не нужны кроме России, что их голос нигде не нужен в мире, в Украине тоже.

"Они могут дозарабатывать свои кусочки масла и хлеба - только там и это оказывается важнее остального", - комментировал Алан.

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)