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Лидер группы "The ВЙО", который служит в ВСУ, объяснил, почему Лорак и Повалий предали Украину

Воскресенье 01 декабря 2024 12:15
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Лидер группы "The ВЙО", который служит в ВСУ, объяснил, почему Лорак и Повалий предали Украину Мирослав Кувалдин высказался об Ани Лорак и Таисии Повалий (коллаж РБК-Украина)
Автор: Иванна Пашкевич

Лидер группы "The ВЙО", а ныне военнослужащий 59-й ОМПБр Мирослав Кувалдин, прокомментировал, почему Ани Лорак и Таисия Повалий, которые работают и проживают в РФ, предали Украину.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью воина для OBOZ.ua.

Так, Мирослав уверен, что певицы-запроданки продались за российские рубли.

"Ответ очень прост: деньги. И не надо далеко ходить и что-то придумывать. Это первое, чем сатана обольщает слабые души. А совесть? Родственники? Украинские корни? Родина? Все это просто перекрывается этими бумажками. Ну, есть такие люди, ничего не поделать", - сказал Кувалдин.

Решение предать Украину, считает артист, "этим двум женщинам" счастья не принесло.

"Говорят так: когда ты с сатаной заключаешь договор, то проигрываешь уже с самого начала", - высказался лидер "The ВЙО".

Лидер группы &quot;The ВЙО&quot;, который служит в ВСУ, объяснил, почему Лорак и Повалий предали Украину

Скриншот

Что думают о Лорак и Повалий другие звезды

Лидер группы "ТИК" Виктор Бронюк также считает, что предательницы просто "погнались за длинным рублем", и в конце концов потеряли совесть.

"Знаете, в медицине такие случаи известны... Что тут комментировать? Все и так очевидно. Они хотели туда попасть, погнались за длинным рублем. А дальше - это уже был вопрос внутренних согласий с совестью. Но насколько я понимаю, ни одна, ни вторая не знает, что это такое", - делился мнением музыкант.

Лидер группы &quot;The ВЙО&quot;, который служит в ВСУ, объяснил, почему Лорак и Повалий предали Украину

Виктор Бронюк (фото: instagram.com/viktorbronyuk_official)

Режиссер Алан Бадоев уверен, что запроданки прекрасно понимают, что нигде не нужны кроме России, что их голос нигде не нужен в мире, в Украине тоже.

"Они могут дозарабатывать свои кусочки масла и хлеба - только там и это оказывается важнее остального", - комментировал Алан.

Лидер группы &quot;The ВЙО&quot;, который служит в ВСУ, объяснил, почему Лорак и Повалий предали Украину

Алан Бадоев (фото: instagram.com/alanbadoev)

К слову, ранее Демин жестко прошелся по Олегу Виннику из-за его концерта в Польше.

Также украинского блогера депортировали из Польши после заявлений о жизни в Москве и скандальных видео.

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