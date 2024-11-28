Лідер "Бумбоксу" вкотре нагадав українцям, чому слід відмовитися від російської музики

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на інтерв'ю зірки "Українській правді" розповідає детальніше, що саме він сказав.

Лідер "Бумбоксу" про російську музику у період повномасштабної війни

Хливнюк пояснив безпосередній зв'язок між прослуховуванням російського контенту та фінансуванням війни проти України. Він нагадав про те, що YouTube монетизує перегляди, і якщо виконавець залишається резидентом країни-агресора, він платить податки, з яких потім купується зброя, набої, забезпечення і тому подібне.

Артист підкреслює, що і сам чимало купив для свого підрозділу зі своїх авторських доходів. Тому, зауважив він, важливо свідомо відмовлятися від російської музики.

"Я, наприклад, забезпечую своїх побратимів, зокрема і зі своїх авторських доходів. Якби не ваші прослуховування та перегляди, дуже багато речей, які "по штатці" не ідуть в загін, їх би в нас не було: "Цукорків", масксіток, зимових гум, приватного транспорту, кращої форми, житла, зв'язку, пального і багато-багато чого іншого", - пояснив співак.

"Відповідно, якщо провести паралель, мабуть, і на тому боці теж є якісь медійні люди, які свою медійність монетизують і направляють ці кошти на те, щоби знищити нас", - додав він.

Андрій Хливнюк пояснив зв'язок між прослуховуванням російської музики і війною (фото: instagram.com/andriihorolski)

Окрім того, відомий виконавець прокоментував свій російськомовний репертуар і те, як реагує на прохання шанувальників заспівати такі відомі хіти, наприклад, як пісня "Вахтерам".

"У мене завжди є людина, яка нагадує, що не можна лізти в бійку, бо ти – артист, це твій концерт і скажуть, що "Хливнюк здурів і намагався дати ляща комусь зі своїх глядачів". У мене є спеціально навчені люди, які кажуть: "Андрію, все нормально. Спокійно", - зазначив знаменитість, давши таким чиномзрозуміти, що не збирається повертатися до репертуару російською мовою.

Найбажанішими, за словами лідера "Бумбоксу", на його концертах залишаються пісні "Люди" і "Спи собі сама" - вони стали справді важливими у наш час та набули ще глибших сенсів.

Лідер "Бумбоксу" продовжує концертну діяльність з благодійною метою (фото: instagram.com/andriihorolski)

Нагадаємо, окрім своєї військової служби, фронтмен "Бумбоксу" також продовжує займатися творчістю і їздить із концертними турами за кордон. Такі заходи дають можливість закривати збори та забезпечувати військо. Хливнюк ділився, що керівництво без проблем відпускає його у подібні поїздки, оскільки розуміє важливість фінансового забезпечення та можливості, які воно дає.