Особиста переписка Меган Маркл і Гаррі потрапила в мережу: розкрилася вся правда

Меган Маркл і принц Гаррі (фото: twitter.com/TheRoyalUK)

Меган Маркл і принц Гаррі судяться з британськими таблоїдами через публікацію неправдивої інформації

Меган Маркл і принц Гаррі в найближчому часі будуть судитися з британськими таблоїдами за те, що ті опублікували її особисту переписку з батьком Томасом. При цьому фрагменти вирвали з контексту і таким чином очорнили тоді ще майбутню герцогиню. Нещодавно ж у мережу потрапила переписка, яка повністю прояснила ситуацію.

Нагадаємо, що батько Меган Томас Маркл після одруження доньки з Гаррі почав звинувачувати її в тому, що вона уникає його, не покликала на весілля, і всіляко чорнив Меган.

Але останнє листування говорить про зворотне: дочка і майбутній зять намагалися налагодити з Томасом контакт, пропонували допомогу, але той вперто мовчав, пише TMZ.

Судячи з документів, Гаррі написав Томасу Марклу за п'ять днів до весілля і через два дні після того, як батька Меган звинуватили у змові з папараці.

В одному з перших повідомлень Гаррі попросив взяти Томаса трубку, коли той йому подзвонить. Наступний лист від принца був вже більш розгорнутим. Судячи з нього, Томас на прохання взяти трубку не відповів. У ньому Гаррі попросив вийти з ним і дочкою на зв'язок, і написав, що вони на нього зла не тримають, просто хочуть поговорити, а спілкування з пресою зробить тільки гірше.

"Томе, знову Гаррі! Дуже потрібно з вами поговорити. Вам не треба вибачатися, ми розуміємо обставини, але розголос тільки погіршить ситуацію. Якщо ви любите Мег і хочете все виправити, прошу, зателефонуйте мені. Тому що є два інших варіанти, які не включають в себе ваше спілкування з пресою, що стала ініціатором цієї ситуації. Будь ласка, зателефонуйте мені, щоб я зміг все пояснити. Ми з Мег не сердимося, нам просто потрібно з вами поговорити. Спасибі. Повірте, бесіди з пресою обернуться проблемами. Тільки ми можемо вам допомогти, що ми і намагалися зробити з першого дня", - сказано в листі.

Меган з батьком Томасом (фото: The Sun)

Також у мережу потрапив і лист Меган, написане за чотири дні до весілля. Тоді Томас потрапив у лікарню нібито з серцевим нападом. Дочка запитує батька, в якій він лікарні, пропонує йому допомогу. Судячи з листа, Томас вперто відмовлявся виходити з нею і Гаррі на зв'язок.

"Я намагалася зв'язатися з тобою всі вихідні, але ти не відповідаєш на повідомлення і не береш трубку... Я дуже турбуюся про твоє здоров'я і твою безпеку, я зробила все, щоб тебе захистити, але не знаю, що ще зробити, якщо ти не відповідаєш. Тобі потрібна допомога? Треба нам ще раз відправити до тебе охорону? Мені дуже сумно чути, що ти в лікарні, але мені так треба з тобою зв'язатися... В якій лікарні ти перебуваєш?" - написала тоді Меган.

До весілля Меган і Гаррі так і не змогли поговорити з батьком. Але в день церемонії о 04:57 на телефоні Меган був пропущений від Томаса. Після весілля ні Меган, ні Гаррі не спілкувалися з батьком. Після чого він почав скаржитися, що дочка запишалася і не бажає мати нічого спільного з батьком.

Нещодавно ж стало відомо, що Меган і Гаррі відмовилися від співпраці з головними британськими ЗМІ - The Sun, Daily Mail, Mirror і Express.

Нагадаємо, що Меган Маркл і принц Гаррі офіційно склали свої повноваження 31 березня. Деякий час після розриву з Британською королівською родиною вони жили в Канаді, але напередодні закриття кордонів на карантин переїхали на постійне місце проживання в Лос-Анджелес - батьківщину Меган.

Раніше ми писали, що Меган Маркл розкрила таємницю імені свого сина Арчі.