Личить всім і виглядає дорого: найстильніший манікюр осені 2022 (фото)

Трендовий відтінок

Шоколадний манікюр візуально зігріє ваші нігті навіть у найлютіші холоди та розтопить будь-яке серце. Головне - обрати до вподоби відтінок і дизайн.

Завдяки величезній палітрі відтінків шоколадні нігті личать практично всім жінкам і органічно поєднується з будь-яким елементом одягу. Саме за таку практичність шоколадний манікюр і посідає перше місце в серцях дам.

Шоколадний манікюр поєднується з багатьма холодними та теплими тонами:

рожевим

білим

помаранчевим

бордо

жовтим

бежевим

світло-зеленим

кораловим

синім

золотим

Які дизайни зробити з шоколадним кольором?

Улюблений леопард

Шоколадні відтінки будуть хорошою базою для анімалістичного принту з леопардом. Саме так, він знову користується популярністю у світі моди.

Але не переборщіть, адже з леопардом працює правило "чим менше, тим краще". Щоб вийшло гарно та лаконічно, "плями" тварини наносьте не на всі нігті. Достатньо буде одного або максимум двох пальців.

"Шоколад" із вкрапленнями принту леопарду (фото: luxefair.com)

Додайте золота

Щоб трохи розбавити шоколадний колір, додайте до дизайну золота. Абсолютною перевагою такого манікюру є те, що із золотистим лаком поєднуються всі відтінки шоколаду.

Щоб прикрасити манікюр, можете прямо на шоколадні нігті нанести блиску або ж нафарбувати кілька нігтів золотистим лаком. Таке поєднання зробить образ м'якшим, а саме золото буде гарно переливатися на сонці.

Золото разом із шоколадом (фото: luxefair.com)

Кава з молоком

Пам'ятаєте закон фізики про те, що протилежності притягуються? Так от шоколадний чудово поєднується з бежевим кольором.

До речі, тут варіантів поєднань може бути безліч. Навіть якщо бежевим буде один нігтик, він все одно додасть акценту. Можна також зробити класичний французький манікюр із "посмішкою" шоколадного кольору. Комбінуйте досхочу!

Шоколадний манікюр з бежем (фото: instagram.com/_idea_manik_pedicure)

Додамо ласощів

Ще один варіант оформлення "смачного" манікюру - це імітація цукерок на нігтях. Дуже стильно та апетитно виглядають тонкі витіюваті смужки темного шоколаду, намальовані поверх бежевої або світло-коричневої матової основи.

Імітація шоколаду на нігтях (фото: luxefair.com)