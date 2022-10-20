Подходит всем и выглядит дорого: самый стильный маникюр осени 2022 (фото)

Даже когда приходит дождливая осень, все равно хочется иметь солнечное настроение. Девушек в таком случае выручает маникюр.
Этой осенью поклонницы моды выбрали не надоедающий трендовый оттенок, имеющий дорогой вид на ногтях.
Какой цвет маникюра сочли самым популярным - смотрите в материале Styler.
Шоколадный маникюр визуально согреет ваши ногти даже в самые свирепые холода и растопит любое сердце. Главное - выбрать по вкусу оттенок и дизайн.
Благодаря огромной оттеночной палитре шоколадные ногти подходят практически всем женщинам и органично сочетается с любым элементом одежды. Именно за такую практичность шоколадный маникюр и занимает первое место в сердцах женщин.
Шоколадный маникюр сочетается со многими холодными и теплыми тонами:
Любимый леопард
Шоколадные оттенки будут являться хорошей базой для анималистического принта с леопардом. Именно так, он снова пользуется популярностью в мире моды.
Но не переборщите, ведь с леопардом работает правило "чем меньше, тем лучше". Чтобы получилось хорошо и лаконично, "пятна" животного наносите не на все ногти. Достаточно будет одного или максимум двух пальцев.
"Шоколад" с вкраплениями принта леопарда (фото: luxefair.com)
Добавьте золото
Чтобы немного разбавить шоколадный цвет, добавьте к дизайну золота. Абсолютное преимущество такого маникюра в том, что с золотистым лаком сочетаются все оттенки шоколада.
Чтобы украсить маникюр, можете прямо на шоколадные ногти нанести блеск или накрасить несколько ногтей золотистым лаком. Такое сочетание сделает образ более мягким, а само золото будет хорошо переливаться на солнце.
Золото с шоколадом (фото: luxefair.com)
Кофе с молоком
Помните закон физики о том, что противоположности притягиваются? Так вот шоколад прекрасно сочетается с бежевым цветом.
Кстати, здесь вариантов сочетаний может быть множество. Даже если бежевым будет один ноготок, он все равно придаст акцент. Можно также сделать классический французский маникюр с "улыбкой" шоколадного цвета. Комбинируйте вволю!
Шоколадный маникюр с бежем (фото: instagram.com/_idea_manik_pedicure)
Добавим лакомства
Еще один вариант оформления "вкусного" маникюра - это имитация конфет на ногтях. Очень стильно и аппетитно смотрятся тонкие витиеватые полоски темного шоколада, нарисованные поверх бежевого или светло-коричневого матового основания.
Имитация шоколада на ногтях (фото: luxefair.com)
Кстати, раньше мы рассказали о всех трендах осеннего маникюра в 2022 году.
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