Льготы для студентов в Украине: скидки на оплату обучения, жилье и повышенные стипендии

Студенты в Украине имеют довольно много различных льгот – от проживания в определенных условиях до скидки на оплату обучения. С 1 июля в Украине поднялся прожиточный минимум, а вместе с ним повысили и стипендии для нескольких категорий студентов.
Какие льготы имеют студенты в Украине, и какие стипендии будут в следующем учебном году – рассказали в материале издания "Слово і діло".
На эти стипендии имеют право студенты, которые учатся на дневном обучении по госзаказу, у них нет академической задолженности. На такую стипендию имеют право:
Стипендия у детей сирот с 1 июля стала 3 765 гривен, для лиц старше 18 лет – 3 568 гривен. Для студентов, которые остались без родителей в возрасте от 18 до 23 лет – 3 568 гривен.
Такие студенты имеют право на бесплатное обеспечение учебниками и бесплатное пользование интернетом.
На налоговую скидку при оплате обучения студенты имеют право, но для этого тоже есть несколько условий:
Студенты-контрактники могут вернуть часть трат на оплату обучения в виде налоговой скидки согласно ст. 166 ПКУ. Скидка может составить 18%.
Возмещение возможно только в высших учебных заведениях Украины.
Если студент не получает стипендию с бюджета или получает спонсорскую стипендию, и при этом работает, то он имеет право на НСЛ в размере 150%, если размер зарплаты меньше 3 300 гривен.
Если студент работает и получает стипендию из бюджета, то НЛС на него не распространяется.
Если студенты создали семью, то они имеют право на проживание в общежитиях в отдельной комнате.
Также у льготников есть право получить комнату в общежитии бесплатно или со скидкой при оплате.
Студенты имеют скидку на проезд в городском общественном транспорте в размере 50% от оплаты. В железнодорожных вагонах – 50% от стоимости билета.
Студенты, которые являются членами профсоюзов в высших учебных заведениях, могут получить от профсоюза материальную помощь.
Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы могут получить деньги от налоговой.