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Льготы для студентов в Украине: скидки на оплату обучения, жилье и повышенные стипендии

Автор: Анна Шиканова

Студенты в Украине имеют довольно много различных льгот – от проживания в определенных условиях до скидки на оплату обучения. С 1 июля в Украине поднялся прожиточный минимум, а вместе с ним повысили и стипендии для нескольких категорий студентов.

Какие льготы имеют студенты в Украине, и какие стипендии будут в следующем учебном году – рассказали в материале издания "Слово і діло".

Социальные стипендии

На эти стипендии имеют право студенты, которые учатся на дневном обучении по госзаказу, у них нет академической задолженности. На такую стипендию имеют право:

  • Дети-сироты и лишенные родительской опеки
  • Лица, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС
  • Шахтеры со стажем подземной работы не менее трех лет
  • Дети шахтеров (стаж подземной работы у родителей должен быть более 15 лет)
  • Участники боевых действий
  • Пострадавшие участники Революции достоинства и их дети
  • Дети, чьи родители погибли или пропали без вести в АТО/ООС
  • Дети, чьи родители погибли во время массовых акций протеста
  • Дети-переселенцы
  • Дети с инвалидностью I-III группы

Стипендия у детей сирот с 1 июля стала 3 765 гривен, для лиц старше 18 лет – 3 568 гривен. Для студентов, которые остались без родителей в возрасте от 18 до 23 лет – 3 568 гривен.

Такие студенты имеют право на бесплатное обеспечение учебниками и бесплатное пользование интернетом.

Скидка на оплату обучения

На налоговую скидку при оплате обучения студенты имеют право, но для этого тоже есть несколько условий:

Студенты-контрактники могут вернуть часть трат на оплату обучения в виде налоговой скидки согласно ст. 166 ПКУ. Скидка может составить 18%.

Возмещение возможно только в высших учебных заведениях Украины.

Если студент не получает стипендию с бюджета или получает спонсорскую стипендию, и при этом работает, то он имеет право на НСЛ в размере 150%, если размер зарплаты меньше 3 300 гривен.

Если студент работает и получает стипендию из бюджета, то НЛС на него не распространяется.

Жилье

Если студенты создали семью, то они имеют право на проживание в общежитиях в отдельной комнате.

Также у льготников есть право получить комнату в общежитии бесплатно или со скидкой при оплате.

Транспорт

Студенты имеют скидку на проезд в городском общественном транспорте в размере 50% от оплаты. В железнодорожных вагонах – 50% от стоимости билета.

Материальная помощь от профсоюзов

Студенты, которые являются членами профсоюзов в высших учебных заведениях, могут получить от профсоюза материальную помощь.

Льготы для студентов в Украине

Напомним, ранее мы писали о том, как украинцы могут получить деньги от налоговой.

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