Льготы для студентов в Украине: скидки на оплату обучения, жилье и повышенные стипендии

Социальные стипендии

На эти стипендии имеют право студенты, которые учатся на дневном обучении по госзаказу, у них нет академической задолженности. На такую стипендию имеют право:

Дети-сироты и лишенные родительской опеки

Лица, которые пострадали в результате аварии на ЧАЭС

Шахтеры со стажем подземной работы не менее трех лет

Дети шахтеров (стаж подземной работы у родителей должен быть более 15 лет)

Участники боевых действий

Пострадавшие участники Революции достоинства и их дети

Дети, чьи родители погибли или пропали без вести в АТО/ООС

Дети, чьи родители погибли во время массовых акций протеста

Дети-переселенцы

Дети с инвалидностью I-III группы

Стипендия у детей сирот с 1 июля стала 3 765 гривен, для лиц старше 18 лет – 3 568 гривен. Для студентов, которые остались без родителей в возрасте от 18 до 23 лет – 3 568 гривен.

Такие студенты имеют право на бесплатное обеспечение учебниками и бесплатное пользование интернетом.

Скидка на оплату обучения

На налоговую скидку при оплате обучения студенты имеют право, но для этого тоже есть несколько условий:

Студенты-контрактники могут вернуть часть трат на оплату обучения в виде налоговой скидки согласно ст. 166 ПКУ. Скидка может составить 18%.

Возмещение возможно только в высших учебных заведениях Украины.

Если студент не получает стипендию с бюджета или получает спонсорскую стипендию, и при этом работает, то он имеет право на НСЛ в размере 150%, если размер зарплаты меньше 3 300 гривен.

Если студент работает и получает стипендию из бюджета, то НЛС на него не распространяется.

Жилье

Если студенты создали семью, то они имеют право на проживание в общежитиях в отдельной комнате.

Также у льготников есть право получить комнату в общежитии бесплатно или со скидкой при оплате.

Транспорт

Студенты имеют скидку на проезд в городском общественном транспорте в размере 50% от оплаты. В железнодорожных вагонах – 50% от стоимости билета.

Материальная помощь от профсоюзов

Студенты, которые являются членами профсоюзов в высших учебных заведениях, могут получить от профсоюза материальную помощь.

Льготы для студентов в Украине