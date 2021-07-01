Работа для молодежи и студентов в Украине: какие вакансии и сколько платят

В Украине на одно рабочее место для молодых людей есть 4 кандидата. Кроме того, что молодежь в начале работы может получать невысокую зарплату.

Работа для молодежи

На портале для молодежи открытые предложения (категория "Начало карьеры, студенты") составляли 10% от всех актуальных на сайте. Вакансии перекрывали потребность на 23% - условный средний конкурс среди молодежи в конце июня составлял 4 кандидата на одно рабочее место.

Вакансии предлагают по всей Украине, но больше всего работы для кандидатов в возрасте от 18 до 30 лет есть в Киеве (18%), Днепре и области (7%), Харькове и области (5%), Киевской области (5%), Львовской области (4%) и Одесской области (3%).

Фото: трудоустройство в Украине (grc.ua)

Вакансии для студентов

В Украине студенты всегда активно ищут работу, но молодому специалисту предлагают немного. Работодатели предлагают от 6 тыс. грн (50% всех вакансий категории, подавляющее большинство вакансий предлагают работы торговыми представителями в региональных компаниях). 31% работодателей предлагают компенсацию от 12 тыс. грн.

Также если студент получил диплом или еще учится на 3-5 курсе ведущих вузов Украины, знает английский не ниже Upper Intermediate и хочет развиваться в сфере маркетинга, PR, рекламы, финансов, юриспруденции или логистике, тогда работодатели готовы платить от 18 тыс. грн.

Фото: трудоустройство в Украине (grc.ua)

Часто бывает, что работодатели категории катастрофически не сходятся с ожиданиями кандидатов. Большинство соискателей (54%) не готовы рассматривать предложения ниже 15 тыс. грн. Часть безработных ищет работу с компенсацией от 23 тыс. грн. Остальные 10% хотят получать от 31 тыс. грн.

Для молодежи больше всего открытых вакансий в сфере продаж (22%), консультирования (16%) и в сфере туризма/ ресторанном бизнесе (14%). Также, в сотрудниках в возрасте от 18 до 30 лет, заинтересованные работодатели, которые предлагают работу в следующих категориях: "Административный персонал" (6%), "Финансы, банки, инвестиции" (6%) и в сфере IT (6%).

Больше всего работодатели ищут кандидатов на полный рабочий день в офисе. Удаленную работу или гибкий график (возможность совмещать дистанционную работу со встречами в офисе) предлагают лишь 31% работодателей.