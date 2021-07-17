Пільги для студентів в Україні: знижки на оплату навчання, житло та підвищені стипендії

Студенти в Україні мають досить багато різних пільг - від проживання в певних умовах до знижки на оплату навчання. З 1 липня в Україні піднявся прожитковий мінімум, а разом з ним підвищили й стипендії для декількох категорій студентів.
Які пільги мають студенти в Україні, і які стипендії будуть в наступному навчальному році, розповіли в матеріалі видання "Слово і діло".
На ці стипендії мають право студенти, які навчаються на денному навчанні за держзамовленням, у них немає академічної заборгованості. На таку стипендію мають право:
Стипендія у дітей сиріт з 1 липня стала 3 765 гривень, для осіб старше 18 років – 3 568 гривень. Для студентів, які залишилися без батьків віком від 18 до 23 років – 3 568 гривень.
Такі студенти мають право на безкоштовне забезпечення підручниками та безкоштовне користування Інтернетом.
На податкову знижку при оплаті навчання студенти мають право, але для цього теж є кілька умов:
Студенти-контрактники можуть повернути частину витрат на оплату навчання у вигляді податкової знижки згідно зі ст.166 ПКУ. Знижка може скласти 18%.
Відшкодування можливе лише у вищих навчальних закладах України.
Якщо студент не отримує стипендію з бюджету або отримує спонсорську стипендію, і при цьому працює, то він має право на ПСП у розмірі 150%, якщо розмір зарплати менш як 3 300 гривень.
Якщо студент працює та отримує стипендію з бюджету, то ПСП на нього не поширюється.
Якщо студенти створили сім'ю, то вони мають право на проживання в гуртожитках в окремій кімнаті.
Також у пільговиків є право отримати кімнату в гуртожитку безкоштовно або зі знижкою при оплаті.
Студенти мають знижку на проїзд у міському громадському транспорті в розмірі 50% від оплати. У залізничних вагонах-50% від вартості квитка.
Студенти, які є членами профспілок у вищих навчальних закладах, можуть отримати від профспілки матеріальну допомогу.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, як українці можуть отримати гроші від податкової.