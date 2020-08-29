Льготы на оплату ЖКХ будут меняться: в Кабмине сделали важное уточнение

Льготы на оплату услуг ЖКХ в Украине существуют в двух вариантах – наличном и безналичном. В Министерстве социальной политики решили уточнить, как именно они работают и что нужно знать, чтобы не потерять "наличные" льготы.

По словам заместителя министра социальной политики Виталий Музыченко, способ получения льгот зависит от того, как исправно получатель оплачивает коммунальные счета. Об этом он заявил во время эфире на телеканале "Украина 24", отвечая на вопрос телезрительницы.

Как рассказывает украинка, позвонившая в студию, ей переводили деньги за льготы на карточку, а потом отменили это, ссылаясь на задолженность женщины.

"Действительно, 373 постановление еще в прошлом году ввело принцип предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ в денежной форме, которая бывает двух видов: наличная, когда люди наличными получают вместе с пенсией. Другая форма - безналичная, когда министерство перечисляет деньги на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводит расчеты с предприятиями-поставщиками услуг", - прокомментировал Музыченко.

По его словам, особенность заключается в том, что до конца отопительного периода, то есть до апреля 2020 года, действовала та форма, которую выбирал льготник.

"С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму", - пояснил Музыченко.

Напомним, что ранее Раде рекомендовали не предоставлять льготы полицейским на уплату коммуналки. Льготы предлагалось установить определенным категориям работников полиции.

Как писало РБК-Украина, в Украине должникам по оплате ЖКУ могут ограничить право выезда за границу: в ВР зарегистрировали соответствующий законопроект №3613, а Министерство развития общин и территорий предоставило по нему разъяснения.