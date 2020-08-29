Пільги на оплату ЖКГ будуть змінюватися: у Кабміні зробили важливе уточнення

Пільги на оплату послуг ЖКГ в Україні існують у двох варіантах – готівковому і безготівковому. У Міністерстві соціальної політики вирішили уточнити, як саме вони працюють і що потрібно знати, щоб не втратити "готівкові" пільги.

За словами заступники міністра соціальної політики Віталій Музиченко, спосіб отримання пільг залежить від того, як справно одержувач оплачує комунальні рахунки. Про це він заявив під час ефіру на телеканалі "Україна 24", відповідаючи на питання телеглядачки.

Як розповідає українка, яка зателефонувала в студію, їй переказували гроші за пільги на картку, а потім скасували це, посилаючись на заборгованість жінки.

"Справді, 373 постанова ще минулого року ввела принцип надання пільг на оплату послуг ЖКГ в грошовій формі, яка буває двох видів: готівкова, коли люди отримують готівку разом з пенсією. Інша форма - безготівкова, коли міністерство перераховує гроші на Ощадбанк, а Ощадбанк вже проводить розрахунки з підприємствами-постачальниками послуг", - прокоментував Музиченко.

За його словами, особливість полягає в тому, що до кінця опалювального періоду, тобто до квітня 2020 року, діяла та форма, яку обирав пільговик.

"З травня дійсно робиться запит на кожне підприємство-постачальника послуг, і аналізується, чи платив пільговик, який отримував готівку, свої комунальні послуги. Якщо він це робив справно, то він надалі отримує готівкові виплати, якщо є прострочена заборгованість, то ухвалюється рішення про переведення цієї пільги у безготівкову форму. Якщо заявник здійснить оплату своїх боргів, він має можливість звернутися з заявою і знову повернути готівкову форму", - пояснив Музиченко.

Нагадаємо, що раніше Раді рекомендували не надавати пільги поліцейським на сплату комуналки. Пільги пропонувалося встановити певним категоріям працівників поліції.

Як повідомляло РБК-Україна, в Україні боржників з оплати ЖКГ можуть обмежити право виїзду за кордон: у ВР зареєстрували відповідний законопроєкт №3613, а Міністерство розвитку громад і територій надало по ньому роз'яснення.