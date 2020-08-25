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Раде рекомендовали не предоставлять льготы полицейским на уплату коммуналки

Украина, Вторник 25 августа 2020 16:04
Раде рекомендовали не предоставлять льготы полицейским на уплату коммуналки
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Правоохранительный комитет рекомендует отправить соответствующий законопроект на доработку

Комитет Верховной рады по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует отправить на доработку законопроект, которым предлагалось предоставлять льготы полицейским на уплату коммуналки. Льготы предлагалось установить определенным категориям работников полиции.

Об этом сообщает информационное управление аппарата ВР.

Речь идет о законопроекте №2018 "О внесении изменений в закон "О Национальной полиции Украины" по поводу установления льгот за пользование жильем и жилищно-коммунальные услуги".

Документ предлагал установить определенным категориям работников полиции льготы в виде уплаты 50% за пользование жильем и жилищно-коммунальные услуги.

"В документе не представлено технико-экономическое обоснование, а также не указаны источники финансирования таких льгот. Комитет рекомендовал Верховной раде вернуть законопроект на доработку субъекту законодательной инициативы", - отмечается в сообщении.

Напомним, в Украине хотят ввести единый механизм реструктуризации долгов за жилищно-коммунальные платежи: в июле в Раде зарегистрировали соответствующий законопроект №3767.

Как писало РБК-Украина, в Украине должникам по оплате ЖКУ могут ограничить право выезда за границу: в ВР зарегистрировали соответствующий законопроект №3613, а Министерство развития общин и территорий предоставило по нему разъяснения.

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