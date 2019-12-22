Льготы на коммуналку будем получать по-новому: кому не повезло

Льготы на ЖКХ в Украине будут выдавать по-новому. Нововведение вступило в силу еще 1 октября, однако отразилась в платежках за коммунальные услуги только сейчас. В Киеве, к примеру, только "Киевводоканал" забрал льготу и направил получателей льгот в Управление труда и социальной защиты. Там получатели льгот смогут переоформляться и решать, как монетизировать помощь. Об этом рассказали в "Киевводоканале", передает журналист STYLER.

Как сообщается, верификацию будут проводить в январе 2020 года, но по факту уже сейчас некоторые компании, не информируя пользователей, это делают. В "Киевводоканале" получателям льгот придется обращаться в Управление труда и социальной защиты, чтобы вернуть получаемую помощь. После переоформления пользователь сможет получать денежную помощь от государства в виде "живых" наличных денег, либо на карту. В платежках льгота отражаться больше не буде.

Другие компании - "YASNO" (Киевские энергетические услуги) и "Киевгазэнерджи" продолжают предоставлять льготу, никуда обращаться не нужно.

Информирование пользователей на сайте "Киевводоканала" появилось только в конце ноября. В платежках, полученных в ноябре (плата за октябрь), компания также информировала абонентов.

"Информируем, что для льготных категорий населения с октября 2019 года начисление за предоставленные услуги по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения проводятся в полном объеме без учета скидки, которая предоставлялась на оплату жилищно-коммунальных услуг. С 1 октября 2019 года согласно постановлению Кабинета Министров Украины №373 от 17 апреля 2019 года "Некоторые вопросы предоставления жилищных субсидий и льгот на оплату жилищно-коммунальных услугу денежной форме" стартовала монетизация льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг. В случае возникновения вопросов о предоставлении льготы необходимо обращаться в районные управления труда и социальной защиты населения", - указали на сайте компании.

Изменения в суммах на платежках отразилось у экс-получателей льгот на квитанциях за ноябрь 2019 года.

Среди других особенностей получения льгот – "Киевводоканал" рассчитывает льготу зависимо от количества льготников, зарегистрированных по адресу. Если в доме зарегистрировано восемь человек, а пятеро из них являются льготниками, то скидка будет рассчитываться только на членов многодетной семьи.

Стоит также отметить, что многодетные семьи (три и больше детей) получают льготу 50% от газовых компаний, за электроэнергию платят по 0,9 грн за кВт независимо от объема потреблений.

Теперь потребители "Киевводоканала", получавшие льготы, должны будут проходить верификацию заново и выбирать для себя наиболее комфортный способ получения помощи от государства.