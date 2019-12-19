Для более 100 тыс. клиентов "Львовгаз Сбыта" монетизированы льготы

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Из-за этого с октября для льготников в счетах за потребленный газ платеж начислен в полном объеме

С октября монетизированные льготы получают 101 тыс. потребителей газа Львовской области. Поэтому они должны полностью оплачивать счета за газ, ведь напрямую получают средства государственной помощи. Об этом сообщает пресс-служба ООО "Львовгаз Сбыт".

Государство предоставляет льготную помощь потребителям газа двумя способами: безналичным путем через "Ощадбанк" или наличными на руки. Из-за этого с октября для льготников в счетах за потребленный газ платеж начислен в полном объеме, без указания льготной скидки.

"По состоянию на сейчас 12% наших клиентов получают льготы от государства. Часть из них получают помощь наличными, согласно заявлениям, которые они подали в структурные подразделения по вопросам социальной защиты населения до 15 октября. Поэтому такие потребители должны самостоятельно и полностью рассчитаться за голубое топливо", - говорит директор ООО "Львовгаз Сбыт" Павел Майк.

По словам пресс-службы, все остальные льготники получают безналичные средства государственной помощи на счета в "Ощадбанке". Сумму льготы в оплате за газ за них перечисляет AT "Ощадбанк". При этом банк информирует потребителя об этой оплате sms-сообщением, и не удерживает комиссию за эту операцию. Оставшийся платеж за газ, как и ранее, такие льготники оплачивают самостоятельно.