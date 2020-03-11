Лежат в коридорах: в Одессе больницы переполнены больными детьми

В Одессе детские больницы не могут справиться с большим количеством больных гриппом и ОРВИ. В пульмонологических отделениях так много пациентов, что детей укладывают даже в коридорах.

Сложная ситуация с местами для больных сложилась, в частности, в городской детской больнице №2. Эти слова подтверждает фотография, сделанная накануне в медучреждении.

В Одессе детские больницы переполнены больными гриппом (фото: dumskaya.net)

Сегодня городская комиссия рассмотрит вопрос о новом карантине в школах, который в прошлый раз вводили в конце января. Об этом сообщает "Думская".

В настоящее время в Одессе из-за гриппа и ОРВИ не работает 115 классов. За прошлую неделю в городе заболели 6 322 человек, 80% из которых составили дети и подростки.

При этом интенсивность заболевания гриппом и ОРВИ в Одессе превышает эпидемиологический порог на 21,2%. По словам вирусологов, в городе наблюдается одновременная циркуляция вирусов гриппа А и В с преобладанием вируса гриппа А H1N1, а также вирусов негриппозной этиологии.

Напомним, что в Одессе из-за коронавируса отменили обеды для малоимущих, одиноких пожилых людей и других уязвимых категорий. Проект "Добрый обед" приостановил свою работу на две недели.

Ранее сообщалось, что украинцам рассказали, как правильно мыть руки, чтобы защититься от вирусов и инфекций.