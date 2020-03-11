Лежать в коридорах: в Одесі лікарні переповнені хворими дітьми

В Одесі дитячі лікарні не можуть впоратися з великою кількістю хворих на грип і ГРВІ. В пульмонологічних відділеннях так багато пацієнтів, що дітей укладають навіть у коридорах.

Складна ситуація з місцями для хворих склалася, зокрема, у міській дитячій лікарні №2. Ці слова підтверджує фотографія, зроблена напередодні в медустанові.

В Одесі дитячі лікарні переповнені хворими на грип (фото: dumskaya.net)

Сьогодні міська комісія розгляне питання про новий карантин у школах, який в минулий раз вводили в кінці січня. Про це повідомляє "Думська".

В даний час в Одесі через грип та ГРВІ не працює 115 класів. За минулий тиждень в місті захворіли 6 322 чоловік, 80% з яких становлять діти та підлітки.

При цьому інтенсивність захворювання на грип та ГРВІ в Одесі перевищує епідеміологічний поріг на 21,2%. За словами вірусологів, в місті спостерігається одночасна циркуляція вірусів грипу А і В з переважанням вірусу грипу А H1N1, а також вірусів негрипозної етіології.

Нагадаємо, що в Одесі через коронавірус скасували обіди для малозабезпечених, самотніх людей похилого віку та інших вразливих категорій. Проект "Добрий обід" призупинив свою роботу на два тижні.

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